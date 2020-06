Allemagne: le Bayern champion si...

De gauche à droite, Robert Lewandowski, Thomas Müller et Leon Goretzka, du Bayern Munich, se congratulent après un but contre le Bayer en Bundesliga le 6 juin 2020 à Leverkusen

Publicité Lire la suite

Berlin (AFP)

Le Bayern Munich, qui sera sacré champion d'Allemagne pour la 8e fois consécutive mardi soir s'il gagne à Brême (20h30), récupère pour ce match décisif son duo d'attaquants Robert Lewandowski-Thomas Müller, suspendus samedi lors de la victoire contre Mönchengladbach (2-1).

Avec sept points d'avance sur son dauphin Dortmund à trois journées de la fin, le "Rekordmeister" a déjà une main sur le "Schale", le trophée du champion allemand.

Le titre lui sera attribué dans trois cas de figure:

1/ Le Bayern gagne à Brême.

2/ Le Bayern fait match nul à Brême mais Dortmund perd ou fait match nul mercredi (20h30) à domicile contre Mayence (20h30).

3/ Le Bayern perd à Brême et Dortmund perd aussi contre Mayence.

L'histoire parle en faveur des hommes de Hansi Flick, qui s'apprête à remporter à 55 ans son premier titre comme entraîneur principal, après avoir été champion du monde comme adjoint de Joachim Löw en 2014. Depuis septembre 2010 avec un match nul 0-0, le Bayern a gagné toutes ses confrontations avec le Werder (21 victoires consécutives)!

Un nouveau succès validerait le 30e titre de champion de l'histoire du club munichois, le 15e déjà au XXIe siècle.

"Nous voulons finir le job mardi. C'est notre objectif. Nous sommes dans une très bonne dynamique et nous voulons continuer sur notre série de victoires", a dit à ses hommes Hansi Flick.

Depuis la reprise post-coronavirus, le Bayern a gagné tous ses matches, six en championnat et la demi-finale de la coupe d'Allemagne contre Francfort.

Brême, qui lutte pour sa survie en Bundesliga, ne sera toutefois pas une victime consentante. Le club de tradition, actuellement 17e et relégable, a eu un sursaut d'orgueil depuis la reprise en mai, et a pris 10 points sur 18 possibles. Il est à égalité de points avec le 16e Düsseldorf, barragiste potentiel, et reste sur un succès 5-1 à l'extérieur contre la lanterne rouge Paderborn.

Le programme:

Mardi 16 juin

(18h30) Mönchengladbach - Wolfsburg

(20h30) Fribourg - Hertha Berlin

Werder Brême - Bayern Munich

Union Berlin - SC Paderborn

Mercredi 17 juin

(18h30) Eintracht Francfort - Schalke 04

(20h30) RB Leipzig - Fortuna Düsseldorf

Augsbourg - Hoffenheim

Bayer Leverkusen - Cologne

Dortmund - Mayence

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Bayern Munich 73 31 23 4 4 92 31 61

2. Dortmund 66 31 20 6 5 82 35 47

3. RB Leipzig 62 31 17 11 3 77 32 45

4. Bayer Leverkusen 57 31 17 6 8 57 41 16

5. Mönchengladbach 56 31 17 5 9 58 38 20

6. Wolfsburg 46 31 12 10 9 44 38 6

7. Hoffenheim 43 31 12 7 12 42 52 -10

8. Fribourg 42 31 11 9 11 41 43 -2

9. Schalke 04 39 31 9 12 10 36 48 -12

10. Eintracht Francfort 38 31 11 5 15 53 56 -3

11. Hertha Berlin 38 31 10 8 13 44 55 -11

12. Cologne 35 31 10 5 16 48 59 -11

13. Augsbourg 35 31 9 8 14 42 57 -15

14. Union Berlin 35 31 10 5 16 37 54 -17

15. Mayence 31 31 9 4 18 39 63 -24

16. Fortuna Dusseldorf 28 31 6 10 15 33 61 -28

17. Werder Brême 28 31 7 7 17 35 64 -29

18. SC Paderborn 20 31 4 8 19 34 67 -33

Ndlr: Les 4 premiers sont qualifiés directement en Ligue des champions.

Deux équipes allemandes entrent directement en Ligue Europa: soit le vainqueur de la Coupe et le 5e de la Bundesliga, soit les 5e et 6e de la Bundesliga (si le vainqueur de la Coupe est qualifié pour la C1).

Une autre équipe (le 6e ou le 7e du championnat), passe par les qualifications de la Ligue Europa.

Les deux derniers du championnat (17e et 18e) sont relégués en D2, le 16e dispute un barrage aller-retour avec le 3e de D2.

© 2020 AFP