Foot: un grand 8 à Lisbonne pour boucler la Ligue des champions

Lionel Messi, le 1er mars 2020. REUTERS/Sergio Perez

Texte par : David Kalfa Suivre

Les coupes d’Europe de football 2019-2020, la Ligue des champions (C1) et la Ligue Europa (C2), s’achèveront sous forme de mini-tournois, respectivement organisés à Lisbonne et en Allemagne, a annoncé la confédération européenne (UEFA) ce 17 juin. Cette formule inédite, avec les quarts, demis et finales disputés dans un même pays, doit permettre à l’UEFA de boucler la C1 et la C2 en août, après plusieurs mois d’interruption liée à la Covid-19.