Cyclisme: l'autocrate turkmène Gurbanguly Berdimuhamedov honoré par l'UCI

Le 2 juin dernier, le président de l’Union cycliste internationale (UCI), David Lappartient, a décerné un titre honorifique, l'ordre de l'UCI, à Gurbanguly Berdimuhamedov, président autocrate de la république du Turkménistan, en Asie centrale. Un geste qui ne passe pas inaperçu et qui embarasse l'UCI. En effet, Gurbanguly Berdimuhamedov est à la tête d'une des pires dictatures au monde.

Sur un plateau de la chaîne de télévision officielle turkmène, Altyn Asyr, la veille de la journée mondiale du vélo (le 3 juin), le président Gurbanguly Berdimuhamedov est en duplex avec la Suisse où se trouve le siège de l’UCI. David Lappartient s’adresse à lui : « Je suis heureux de vous informer qu'à l'occasion de la Journée mondiale du vélo, le comité directeur de l'UCI a pris la décision unanime de vous décerner le prix UCI le plus élevé et son certificat pour votre immense contribution au développement du cyclisme mondial. »

L'influent Igor Makarov, magnat russe et membre du comité directeur de l'UCI

Sur un autre écran, en incrustation, on aperçoit Igor Makarov. Le magnat russe, né à Achgabat, capitale du Turkménistan, créateur de l’équipe russe cycliste Katusha à la fin des années 2000, membre du comité directeur de l'UCI est un proche du président turkmène.

Igor Makarov, homme très influent, très fortuné, - son patrimoine évalué à 1,9 milliard de dollars selon le magazine américain Forbes -, est devenu incontournable au sein de l'UCI. Makarov avait soutenu Brian Cookson contre Pat McQuaid en 2013 pour la présidence de l'UCI. Quatre années plus tard, il aurait œuvré en coulisse pour le Français David Lappartient, 44 ans à l'époque, contre le même Cookson.

Selon le site internet australien Cyclingnews, Igor Makarov avait déjà pesé de tout son poids pour faire élire David Lappartient en 2013 à la tête de l’Union européenne de cyclisme (UEC) avant qu’il ne devienne président de l’UCI. « Makarov s'assure de garder le président du Turkménistan de côté, et il utilise Lappartient pour le faire. Ce président aime le vélo, fait du vélo, veut des gens à vélo, et c'est très bien », explique une source proche de l’UCI à Cyclingnews.

Des Championnats du monde sur piste en 2021 au Turkménistan

L’an dernier, David Lappartient avait fait le voyage au Turkménistan pour l'inauguration du vélodrome où auront lieu les Championnats du monde sur piste en 2021. Y a-t-il eu conflit d’intérêt entre les activités commerciales de Makarov, principal exportateur de gaz du Turkménistan entre 1992 et 2000 et l’UCI ? Cette dernière avait pris le soin de répondre à cette question à travers un communiqué : « Bien que M. Makarov facilite régulièrement les communications entre l'UCI et l'État du Turkménistan, l'attribution des Championnats du Monde Piste UCI 2021 a été traitée conformément aux conditions et au barème applicables (et publiés) à l'époque ». David Lappartient est le troisième président de l’UCI que Makarov a emmené au Turkménistan, après Brian Cookson en 2014 et Pat McQuaid en 2008.

Bizarrement, l'UCI n’a rien fait pour communiquer sur la remise de prix à Berdimuhamedov. Cette séquence de dix minutes semble assez embarrassante pour la gouvernance mondiale du cyclisme et son président. Il n'y a même aucune communication de l'événement sur le site officiel de l'UCI.

La statue de 80 mètres à la gloire du cyclisme inaugurée le 3 juin 2020. Igor SASIN / AFP

Berdimuhamedov, l'un des chefs d'État les plus décriés de la planète

Il faut dire que Gurbanguly Berdimuhamedov est l'un des chefs d'État les plus décriés de la planète. Le 3 juin dernier, des milliers de responsables turkmènes en survêtement ont suivi lors d'une parade géante à bicyclette, l'autoritaire et excentrique président de ce pays reclus d'Asie centrale, à l'occasion de la journée mondiale du vélo.

Le Turkménistan, un des pays les plus fermés au monde, qui possède 12 % des réserves mondiales de gaz, est officiellement épargné par la pandémie de la Covid-19 et n'a pris aucune mesure de restrictions, célébrant au contraire les jours marquants. Gurbanguly Berdymoukhamedov, 62 ans, a aussi inauguré une sculpture de plus de 30 mètres de haut en hommage au cyclisme, devenu une composante importante de la propagande d'État au Turkménistan, qui vante un mode de vie sain. M. Berdymoukhamedov se met régulièrement en scène à la télévision, faisant ou donnant des leçons de sport.

Réélu à la tête du pays en 2017 avec 98 % des voix

Avec la Corée du Nord de Kim Jong-un, le Turkménistan se dispute la palme d’or du régime le plus oppressant de la planète. En 2017, Gourbangouly Berdymoukhamedov a été réélu à la tête du pays pour un nouveau mandat de sept ans, avec 98 % des voix. Dans ce pays, souvent pointé du doigt par les organisations qui défendent les Droits de l’Homme comme Amnesty International, la liberté d’expression est sévèrement restreinte.

Les opposants politiques sont réprimés et souvent mis en prison tout comme les homosexuels et les religieux. Aucune forme d'opposition n'est tolérée dans cette république ex-soviétique riche en hydrocarbures. La liberté de la presse est bafouée. Le prédécesseur de l'actuel président, décédé en 2006, avait mis en place un culte délirant de sa personnalité.

Pas de réaction directe de David Lappartient

Contacté par RFI, le service de presse de l’UCI n’a pas encore répondu. Sollicité aussi par L’Équipe, David Lappartient, ancien homme politique (à L'UMP, devenu le parti Les Républicains), n'a pas souhaité réagir à cette information. Il a laissé le service de presse répondre par mail : « L'UCI a remis l'ordre de l'UCI au président du Turkménistan Gurbanguly Berdimuhamedov en reconnaissance de l'engagement de son pays en faveur du cyclisme, au travers à la fois d'événements de classe mondiale, de manifestations de masse et de la promotion du vélo pour tous. L'ordre de l'UCI est la plus haute distinction attribuée par l'UCI. Elle est en principe réservée à des personnalités politiques qui se sont particulièrement engagées en faveur du cyclisme. Plusieurs dirigeants se sont vu attribuer l'ordre de l'UCI depuis sa création en 2004. »

Si les deux prédécesseurs de David Lappartient, Pat McQuaid (2005-2013) et Brian Cookson (2013-2017) ont aussi entretenu de bons rapports avec Gurbanguly Berdimuhamedov durant leur mandat, aucun des deux ne se souvient avoir remis ce prix à un quelconque dignitaire. La liste des éventuels récipiendaires est pour le moment introuvable dans les archives de l'UCI.

