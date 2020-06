Espagne: Joao Felix, retour salvateur pour l'Atlético

L'attaquant portugais de l'Atlético de Madrid, Joao Felix (g), félicité par le défenseur colombien Santiago Arias après son second but face à Osasuna, à Pampelune, le 17 juin 2020

Publicité Lire la suite

Madrid (AFP)

Avec deux buts de sa jeune pépite portugaise Joao Felix (20 ans), de retour de suspension, l'Atlético Madrid a étrillé Osasuna 5-0 ce mercredi pour la 29e journée de Liga et commence à entrevoir les portes de la Ligue des champions.

Discuté, critiqué, mais présent quand il le faut: le jeune milieu offensif Joao Felix, recrue la plus chère de l'histoire des Colchoneros l'été dernier (126 M EUR) mais qui a traversé une saison compliquée, a prouvé avec cette reprise en boulet de canon pleine lucarne (27e) et ce deuxième but facile (56e) mercredi, qu'il pouvait devenir le maître à jouer d'un Atlético en "mission Ligue des champions".

Marcos Llorente (79e), Alvaro Morata (81e), et Yannick Carrasco (88e), coup sur coup, ont scellé la belle victoire des "rojiblancos", leur plus large victoire cette saison.

Les Madrilènes ont longtemps connu des problèmes d'efficacité devant le but cette saison, mais ont marqué cinq fois en six frappes cadrées à Pampelune.

Et Joao Felix (6 buts en 21 matches en Liga cette saison), en précurseur, avait déjà marqué deux fois lors de ses trois dernières apparitions avant la pause forcée de trois mois, contre Villarreal et Séville.

Victime d'une légère entorse au genou gauche fin mai, le Portugais, suspendu pour le retour de l'Atlético sur les terrains dimanche à Bilbao, est revenu plein d'entrain ce mercredi, avec son premier doublé en Liga.

- "Grand espoir" -

Joao Felix a eu du mal à entrer dans son match, mais a offert quelques actions lumineuses, à l'image de ce numéro dans la surface face à Unai Garcia (42e) qui a failli se transformer en passe décisive pour Angel Correa.

"Il a traversé le passage obligé du footballeur : une grande saison, une blessure, à son retour il n'a pas été au même niveau... Il a véritablement commencé sa saison quand il est revenu contre Villarreal, Séville et Liverpool. Il est jeune, et nous avons grand espoir qu'il soit déterminant pour l'équipe", détaillait son entraîneur Diego Simeone mardi en conférence de presse.

Associé en attaque avec Diego Costa, le duo s'est montré tranchant et l'Atlético a dominé collectivement, dans la veine de son bon match à Bilbao qui n'avait pas mené au résultat escompté (1-1).

Plus séduisants qu'à l'accoutumée, les rojiblancos ont pris le pli de leur tandem d'attaque, dans le sillage d'un Diego Costa très actif dans la surface (8e, 20e, 25e), et qui a transmis une offrande à son coéquipier portugais pour son doublé (56e).

Une belle opération sur le terrain, et au classement aussi: grâce à ce succès, les Madrilènes doublent provisoirement la Real Sociedad et Getafe et remontent à la 4e place du championnat, à deux points du 3e, le Séville FC, qui reçoit le leader Barça vendredi.

© 2020 AFP