Rallye: le Championnat d'Afrique 2020 annulé, une première en 40 ans

Coup dur pour le sport automobile africain avec cette décision confirmée par la Fédération internationale : le Championnat d'Afrique des rallyes 2020 est annulé. La compétition, suspendue en raison de la pandémie de coronavirus, ne pourra pas aller à son terme. Une première depuis sa création il y a 40 ans.

Publicité Lire la suite

C'était une habitude depuis 1980, l'année de sa création : le Championnat d'Afrique des rallyes avait toujours pu se tenir. Certains conflits géopolitiques ou sociaux sur le continent avaient pu faire sauter quelques courses, mais aucun n'avait pu l'arrêter complètement. L'édition 2020, elle, n'ira pas à son terme. À peine débutée en début d'année, la voilà définitivement annulée.

Ce n'est pas vraiment une surprise. En fait, il ne manquait qu'une confirmation officielle des plus hautes instances du sport automobile pour entériner la fin du Championnat d'Afrique des rallyes 2020. Elle est tombée vendredi 19 juin, à l'issue d'une réunion du Conseil mondial des sports automobile, dirigée par le président et le vice-président de la Fédération internationale de l'automobile, Jean Todt et Graham Stoker.

Trop peu de manches à disputer, le Safari Rallye du Kenya absent du Championnat du monde

Comme la plupart des compétitions sportives, les grands rendez-vous automobiles ont été mis à l'arrêt par la pandémie de coronavirus mi-mars. La réunion du 19 juin avait pour objectif de fixer leur reprise. Le Championnat d'Afrique, lui, ne peut redémarrer.

Sept manches étaient inscrites au calendrier. Seule la première, le Rallye de Côte d'Ivoire, a pu se tenir les 21, 22 et 23 février, avec la victoire du tandem Gary Chaynes - Romain Comas. L'ampleur de la pandémie a contraint les organisateurs des Rallyes du Kenya, de l'Ouganda et de Zambie à annuler leurs épreuves. Dès lors, il ne restait que les Rallyes de Tanzanie et du Rwanda au programme. C'était trop peu pour déterminer un champion continental.

L'annulation du Safari Rallye du Kenya est un coup dur pour le sport automobile africain et son rayonnement. Cette manche, qui était prévue du 16 au 19 juillet, devait aussi être la 8e étape du Championnat du monde des rallyes. L'épreuve kényane devait être le premier rallye africain du Championnat du monde depuis 18 ans. La crise provoquée par le coronavirus repousse ces retrouvailles.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne