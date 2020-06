Ce qu'il reste du naufrage des Bleus à Knysna lors du Mondial 2010

Le 20 juin 2010, l'équipe de France de football implosait aux yeux du monde avec la désormais célèbre grève des joueurs sur le terrain d'entraînement de Knysna, en Afrique du Sud. Retour sur l'une des pages les plus sombre de l'histoire des Bleus et ses conséquences.

Knysna est une ville donnant sur l'océan Indien, au sud de la province Cap-Occidental en Afrique du Sud. Pour le staff de l'équipe de France de football d'il y a une décennie, ce devait être le siège de la quête de gloire mondiale, quatre ans après avoir échoué aux tirs au but face à l'Italie. Ce lieu s'avéra finalement le cimetière d'un football bleu-blanc-rouge à l'agonie. Le 20 juin 2010, l'équipe de France sombra en mondiovision.

Les signaux inquiétants s'étaient multipliés avant cette première Coupe du monde sur le continent africain. En 2008, les vice-champions du monde s'écroulaient lors de l'Euro en Autriche et en Suisse (élimination au premier tour). En novembre 2009, la France arracha son billet pour l'Afrique du Sud en barrages contre l'Irlande au prix d'une énorme polémique, avec la main de Thierry Henry. Quelques semaines avant le rendez-vous sud-africain, c'est une affaire de mœurs, appelée « l'affaire Zahia », qui entacha le groupe tricolore.

Et finalement, lors du Mondial 2010, l'équipe de France piqua sa crise. Crise de résultats d'abord, avec un nul décevant contre l'Uruguay (0-0) puis une défaite sans appel contre le Mexique (0-2). Une crise de confiance et une crise de nerfs aussi, avec un groupe miné par les inimitiés. Et une crise totale enfin, avec les insultes de Nicolas Anelka à Raymond Domenech, la Une controversée du quotidien L'Equipe titrant avec les insultes employées (deux versions s’affrontent toujours à propos des mots exacts), l'exclusion de l'attaquant, et enfin la grève des joueurs le 20 juin. Mécontents que le cas Anelka n’ait pas été réglé en interne, les Bleus refusèrent de s'entraîner et de quitter leur bus, sur lequel est inscrit un slogan quelque peu décalé devant une telle situation : « Tous ensemble vers un nouveau rêve bleu ». Pour finir, les joueurs ne veulent pas s'exprimer, le chef de presse de l'équipe de France, François Manardo, refuse catégoriquement de lire leur communiqué face aux caméras du monde entier, et c'est donc le sélectionneur en personne qui va le faire.

Raymond Domenech, seul, sur le terrain d'entraînement de l'équipe de France, à Knysna. AFP

Les plaies mirent du temps à guérir. Dix ans plus tard, le calme et les succès sont revenus dans la maison tricolore. Les Bleus restent sur une finale d'Euro 2016 perdue face au Portugal et une victoire en Coupe du monde 2018 face à la Croatie. Et les protagonistes du fiasco de 2010, que sont-ils devenus ?

Lloris et Mandanda, les derniers rescapés

Les deux gardiens ont connu le pire en 2010. Ils étaient encore des petits nouveaux en équipe de France, internationaux depuis à peine deux ans. Hugo Lloris était déjà numéro un et Steve Mandanda numéro deux. Huit ans plus tard, la hiérarchie n’a pas bougé, et les deux hommes ont connu le meilleur en étant sacrés champions du monde en Russie, le premier avec en prime le brassard de capitaine, récupéré après Patrice Évra et le cauchemar sud-africain. Ce sont les seuls joueurs présents en 2010 à avoir remporté la Coupe du monde 2018.

Steve Mandanda et Hugo Lloris (en jaune, de gauche à droite), vainqueurs de la Coupe du monde 2018 avec l'équipe de France de football. REUTERS/Christian Hartmann

Domenech n'entraîne plus

Son sort était déjà scellé avant le fiasco. Critiqué pour l’échec de l’Euro 2008, pour le jeu et les résultats de l’équipe et pour sa communication, Raymond Domenech, en poste depuis 2004 après Jacques Santini, a été licencié après le Mondial 2010 pour faute grave. La Fédération française de football (FFF) lui a notamment reproché de ne pas avoir serré la main de Carlos Alberto Parreira, le sélectionneur de l'Afrique du Sud (qui avait critiqué les Bleus pour leur qualification quelques mois plus tôt), et la gestion du clash avec Nicolas Anelka. Laurent Blanc lui a succédé, avant d'être lui-même remplacé en 2012 par Didier Deschamps. Depuis, Raymond Domenech est consultant pour divers médias. Il a aussi écrit, fin 2012, un récit de ses années à la tête des Bleus : Tout seul (édition Flammarion).

Robert Duverne poursuit sa route

C'était l'une des images fortes du 20 juin 2010 : Raymond Domenech s'interposait entre Robert Duverne, son préparateur physique, et Patrice Évra, son capitaine. Ce dernier venait d'expliquer que les Bleus refusaient de s'entraîner. Hors de lui, Robert Duverne finissait par jeter rageusement son chronomètre et accédait malgré lui à une notoriété qu'il aurait sans doute préféré éviter. Après quatre années dans le staff de l'équipe de France (2006-2010), le technicien ne s'est pas arrêté sur cet épisode : il a ensuite officié en Angleterre (Aston Villa), en France (Lyon, Metz, Lens), au Canada (Montréal) et en Chine (Beijing Guoan).

Une sévère altercation entre le capitaine des Bleus, Patrice Evra (à gauche), et Robert Duverne (à droite), à Knysna le 20 juin 2010 AFP

Anelka, Évra, Ribéry et Toulalan, les quatre sanctionnés

En août 2010, la FFF a sanctionné quatre joueurs pour leur rôle dans le psychodrame de Knysna. Nicolas Anelka écopa d'une suspension de 18 matches avec l'équipe de France en raison de ses insultes à la pause de France-Mexique. L'attaquant, alors âgé de 31 ans, assura qu'il s'en moquait. Ce funeste France-Mexique restera le dernier de ses 69 matches internationaux. Nicolas Anelka a récemment promis de révéler « la vérité sur l’affaire » dans un documentaire à venir sur Netflix. Patrice Évra prit lui cinq matches de suspension. Il revint en équipe de France, déchu du brassard de capitaine, en 2011 et fut sélectionné pour l'Euro 2012, le Mondial 2014 et l'Euro 2016.

Franck Ribéry fut suspendu trois matches. De retour après, il participa à l'Euro 2012 et contribua à la qualification au Mondial 2014 mais ne put y participer en raison d'une blessure au dos. Il annonça sa retraite internationale peu après, ne se sentant plus en phase avec l’équipe de France. Enfin, Jérémy Toulalan fut sanctionné d'un match de suspension car il avait sollicité l'aide de son agent pour rédiger le communiqué lu par Raymond Domenech. Durement touché par les événements du Mondial 2010, le milieu de terrain ne revint jamais en équipe de France.

Il y a 10 ans, @lequipe publiait cette splendide Une qui allait être l'étincelle d'un feu de joie de la FFL. 😍 pic.twitter.com/UiIBgLuAEy Fédé 🇫🇷 de la Lose (@FFLose) June 19, 2020

Escalettes et Valentin, loin du foot

Nommé président de la FFF en 2005 après les onze années de règne de Claude Simonet, Jean-Pierre Escalettes ne résista pas au fiasco de Knysna. Le dirigeant, qui avait œuvré pour le maintien de Raymond Domenech en 2008 quand beaucoup réclamaient du changement, a démissionné après l'élimination des Bleus contre l'Afrique du Sud. Fernand Duchaussoy assura l'intérim, et en 2012, Noël Le Graët fut nommé président. Depuis, Jean-Pierre Escalettes vit une retraite loin des médias.

Jean-Louis Valentin, le directeur délégué de la FFF en 2010, était celui qui avait le premier expliqué aux médias, des trémolos dans la voix, la grève qui se nouait à Knysna. Lui aussi démissionnaire, il a ensuite travaillé à la Fédération internationale de l'automobile avant d'occuper des fonctions politiques locales (président de la Communauté d'agglomération du Cotentin à compter de 2017). Jean-Louis Valentin a annoncé son intention de se consacrer désormais à son métier d'avocat.

Sarkozy, Bachelot et Yade ont quitté la politique

Grand amateur de football, Nicolas Sarkozy a très peu goûté aux événements du Mondial 2010. Furieux de voir l'équipe de France imploser aux yeux du monde, celui qui était à l'époque président de la République somma ses ministres de mettre un terme au fiasco en cours, en vain. Dès la fin prématurée la Coupe du monde, Nicolas Sarkozy convoqua à l’Élysée Thierry Henry, meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France (51 buts en 123 sélections) et capitaine déchu avant le début de la compétition, pour avoir ses impressions sur ce qu’il s’était passé. Le chef de l’État fut, plus tard, battu par François Hollande à l’élection présidentielle de 2012, puis battu aux primaires de la droite et du centre pour la présidentielle de 2017.

Déjà ébranlée par la polémique autour des commandes de vaccins contre le virus H1N1, la ministre de la Santé et des Sports, Roselyne Bachelot, se retrouva sous le feu des projecteurs lorsque l’équipe de France vrilla. Face à l’Assemblée nationale, la ministre fustigea les Bleus en les décrivant avec une formule restée célèbre : « Des caïds immatures qui commandent à des gamins apeurés. » Après 2012, Roselyne Bachelot épousa une carrière dans les médias. Rama Yade, elle, était secrétaire d’Etat en charge des Sports. Elle se mit à dos l’équipe de France avant même l’épisode du 20 juin lorsqu’elle critiqua le « clinquant » de l’hôtel de luxe de Knysna où résidait le groupe. Elle fut ensuite Conseillère régionale en Île-de-France jusqu’en 2015 avant d’échouer à se présenter à la présidentielle de 2017.

Le groupe des 23 Bleus lors du Mondial 2010 :

Gardiens : Cédric Carrasso, Hugo Lloris, Steve Mandanda

Défenseurs : Éric Abidal, Gaël Clichy, Patrice Évra, William Gallas, Marc Planus, Anthony Réveillère, Bacary Sagna, Sébastien Squillaci

Milieux : Abou Diaby, Alou Diarra, Yoann Gourcuff, Sidney Govou, Florent Malouda, Franck Ribéry, Jérémy Toulalan, Mathieu Valbuena

Attaquants : Nicolas Anelka, Djibril Cissé, André-Pierre Gignac, Thierry Henry

Réservistes (non convoqués) : Hatem Ben Arfa, Jimmy Briand, Rod Fanni, Mickaël Landreau, Yann M’Vila, Adil Rami

Parmi tous ces joueurs, 14 sont aujourd’hui retraités : Éric Abidal, Nicolas Anelka, Cédric Carrasso, Abou Diaby, Alou Diarra, Patrice Évra, William Gallas, Yoann Gourcuff, Sidney Govou, Thierry Henry, Marc Planus, Anthony Réveillère, Sébastien Squillaci et Jérémy Toulalan. Mickaël Landreau, réserviste, a aussi raccroché les crampons. Djibril Cissé n’a plus joué au haut niveau depuis 2015, mais il envisage un retour sur les terrains pour 2019-2020.

