MMA: controverse autour de l'abandon du débutant Rohskopf

Le premier combat de Max Rohskopf à l'Ultimate Fighting Championship (UFC), samedi 20 juin, a été émaillé d'une scène controversée. Dominé, le poids léger américain a demandé à abandonner face à Austin Hubbard. Mais son coach, Robert Drysdale, a refusé sa requête. Il a fallu l'intervention de l'arbitre pour que la volonté de Max Rohskopf soit respectée.

C'est une image qui ternit quelque peu la réputation des arts martiaux mixtes (MMA). Samedi 20 juin a eu lieu la réunion de l'UFC Vegas 3, avec en point d'orgue l'affrontement entre les poids lourd Curtis Blaydes et Alexander Volkov. Avant le grand rendez-vous de la soirée, d'autres combats ont eu lieu, dont le tout premier de Max Rohskopf. Ce poids léger de 25 ans se battait pour la première fois à l'UFC face à son compatriote Austin Hubbard.

« Jette la serviette, je ne veux plus combattre, je n'ai pas ce qu'il faut »

Max Rohskopf, invaincu jusque-là, a accepté le défi à l’UFC face à Austin Hubbard seulement cinq jours avant samedi. Et il a livré un bon premier round avant de baisser de rythme dans le second. Plus expérimenté, Hubbard a pris le dessus et asséné plusieurs coups à son adversaire, dont un sévère à l'oeil gauche.

Eprouvé à la fin du deuxième round, Rohskopf revient dans son coin. C'est là que la scène polémique commence. Le combattant dit tout de suite à son entraîneur Robert Drysdale qu'il veut abandonner : « Call it » (« Jette la serviette »). Mais son coach refuse : « Tu peux le battre Max, t'as ce qu'il faut. » « Non, je ne peux pas », rétorque Rohskopf.

Inside the corner of Max Rohskopf before the fight is called off at #UFCVegas3 pic.twitter.com/hZrfnaMObt ESPN MMA (@espnmma) June 20, 2020

Pendant plus de 40 secondes, les deux hommes parlementent. Rohskopf tient à abandonner et le répète, mais Drysdale refuse. « Tu vas le battre, écoute-moi », « Arrête, arrête, on peut l'avoir », « T'es un champion », insiste l'entraîneur. « Rob, jette l'éponge », « Je ne veux plus combattre », « Je n'ai pas ce qu'il faut », lâche le combattant.

À l'appel de l'arbitre pour la reprise du combat, et malgré l'insistance de Robert Drysdale, Max Rohskopf obtient finalement gain de cause. S'adressant aux officiels, il assure vouloir abandonner. Le combat prend alors fin.

Drysdale assume, White comprend

La scène entre Rohskopf et Drysdale a suscité beaucoup de commentaires négatifs. De nombreux observateurs ont jugé l’attitude de l’entraîneur inappropriée, estimant que lorsqu’un combattant refuse de reprendre le combat, sa volonté doit être respectée. D’autres ont pris la défense de Drysdale, qui s’est lui-même défendu :

« Je ne regrette rien. J’ai fait ce qu’il fallait faire. Je le referais. Si je pouvais changer une chose, j’insisterais plus car il (Max Rohskopf, ndlr) n’était pas blessé. C’est le rôle de l’entraîneur de repousser les limites de ses combattants, physiquement, techniquement et mentalement. (…) Je crois qu’il était atteint mentalement. Il était fatigué (notamment par la perte de poids) et son mental a faibli. (…) C’est le travail d’un coach. Je veux de l’excellence de la part de mes combattants, rien d’autre. Je n’ai pas eu tort. Les gens parleront. Qu’ils parlent. Je n’ai pas eu tort. »

Dana White, le président de l’UFC, a lui apporté un soutien prudent à Max Rohskopf : « Si ce jeune homme sentait qu’il devait abandonner, qui peut le juger ? » Le célèbre dirigeant a également déclaré : « Tous ceux qui parlent mal de lui parce qu’il a abandonné n’ont pas à se battre. C’est très facile de critiquer. Mais ce que font ces gamins va au-delà de tout. » Et à ceux qui « se moquent de ce gamin » qui a abandonné, Dana White a un message fleuri : « Allez vous faire... »

