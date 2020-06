Tennis: Grigor Dimitrov, n°9 mondial, testé positif au coronavirus

Coup de froid sur la planète tennis, alors que les tournois et compétitions doivent reprendre dans les prochaines semaines après des mois d'arrêt en raison de la pandémie de coronavirus. Le tennisman Grigor Dimitrov, n°9 mondial au classement ATP et demi-finaliste du dernier US Open, a annoncé sur Instagram ce dimanche 21 juin être malade, une semaine seulement après avoir participé à l'Adria Tour, un tournoi d'exhibition à Belgrade (Serbie) en compagnie notamment de Novak Djokovic (l'organisateur), Dominic Thiem et Alexander Zverev. « J'ai été testé positif à Monaco au Covid-19. Je veux m'assurer que toutes les personnes avec lesquelles j'ai été en contact ces derniers jours soient testées et prennent les précautions nécessaires. Je suis vraiment désolé pour le mal que je suis susceptible d'avoir causé. Je suis de retour chez moi maintenant et je me repose », écrit le Bulgare. L'Adria Tour a été quelque peu critiqué pour le peu de respect des règles de distanciation sociale, alors que la pandémie de coronavirus sévit toujours.