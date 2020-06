Italie: la Juventus et Ronaldo attendus au tournant

La star de la Juventus Cristiano Ronaldo (en noir et blanc) lutte pour le ballon avec le joueur de Naples Giovanni Di Lorenzo, le 17 juin 2020 au Stade olympique de Rome

Publicité Lire la suite

Rome (AFP)

La Juventus doit réagir. Battue mercredi par Naples en finale de la Coupe d'Italie et inoffensive lors de ses deux matches de reprise, l'équipe turinoise doit montrer lundi à Bologne qu'elle est prête à reprendre la course au scudetto dans ses habits de toujours, ceux de favorite.

Plus encore que les autres bianconeri, c'est Cristiano Ronaldo qui sera scruté lundi à Bologne lors de la 27e journée, la première à se disputer intégralement depuis la reprise des compétitions il y a 10 jours en Italie.

Car la Juventus, leader de Serie A, n'a pas marqué lors de ses deux premiers matches (0-0 contre l'AC Milan en demi-finale de Coupe, puis de nouveau 0-0 et une défaite aux tirs au but en finale face à Naples). Et le Portugais a été à chaque fois médiocre.

"J'ai encore parlé hier avec Cristiano. Il ne doit pas se tracasser sur le plan de la confiance. Au plus tard d'ici une semaine, il redeviendra le joueur fantastique de toujours. Pour l'instant, physiquement il ne peut pas donner le maximum", a estimé samedi l'entraîneur turinois Maurizio Sarri.

En attendant, le quintuple Ballon d'Or et les siens ont un message à faire passer. Ils doivent montrer que la Juventus apparue lourde et sans idée en Coupe reste la patronne en championnat.

Car il y a urgence. La Lazio Rome (2e) n'est qu'à un point et ne pense qu'à ce scudetto qu'elle n'a conquis que deux fois dans son histoire, en 1974 et en 2000.

Les Romains ne joueront que mercredi, lors de ce qui sera l'affiche de cette 27e journée, à Bergame contre l'Atalanta.

Quatrième du classement, l'équipe de Gian Piero Gasperini vise de son côté la qualification en Ligue des Champions et joue aussi pour Bergame, l'une des villes les plus durement touchées par la pandémie de coronavirus.

L'Inter Milan (3e) recevra de son côté Sassuolo, toujours mercredi. L'AS Rome (5e), qui espère encore retrouver la Ligue des Champions, accueillera la Sampdoria Gênes.

Mardi, le match entre le Hellas Vérone (7e), qui a repris samedi avec une victoire contre Cagliari (2-1), et Naples (6e), gonflé par son succès en Coupe d'Italie, met aux prises deux équipes en forme et qui ont le droit de regarder un peu plus haut.

Le premier match de cette 27e journée sera Fiorentina-Brescia lundi. Il pourrait marquer le retour de Franck Ribéry, absent depuis la fin du mois de novembre à cause d'une blessure à la cheville droite. Le Français ne devrait pas être titulaire mais il pourrait être sur le banc et entrer en cours de jeu.

En face, Mario Balotelli ne sera en revanche pas là. En rupture avec Brescia, l'ancien Marseillais finit mal son aventure avec le club de la ville où il a grandi.

Le programme de la 27e journée de Serie A (heures de Paris):

Lundi 22 juin

(19h30) Fiorentina - Brescia

Lecce - AC Milan

(21h45) Bologne - Juventus Turin

Mardi 23 juin

(19h30) Hellas Vérone - Naples

SPAL - Cagliari

(21h45) Torino - Udinese

Genoa - Parme

Mercredi 24 juin

(19h30) Inter Milan - Sassuolo

(21h45) Atalanta Bergame - Lazio Rome

AS Rome - Sampdoria Gênes

© 2020 AFP