Espagne: le FC Barcelone trépigne mais bat Bilbao 1-0 et redevient leader

Madrid (AFP)

Le FC Barcelone a provisoirement reconquis la première place en venant difficilement à bout de l'Athletic Bilbao 1-0 mardi soir au Camp Nou pour la 31e journée de Liga, avant Real Madrid - Majorque mercredi (20h00 GMT).

Après son match nul à Séville vendredi (0-0), le Barça, très timide, a réussi à battre les Basques grâce à un but tardif d'Ivan Rakitic à la 71e, et repasse donc leader (68 pts), mais le Real Madrid (65 pts) aura l'occasion de récupérer la première place mercredi avec la réception du 18e et relégable Majorque.

