Foot: Liverpool champion d’Angleterre après 30 années d’attente

Liverpool est certain de finir premier au classement du Championnat d'Angleterre de football (Premier League), ce 25 juin 2020, après la défaite 2-1 de Manchester City, 2e de Premier League, sur le terrain de Chelsea. C'est le premier sacre des «Reds» depuis 1990 et il marquera les esprits.

Le 19ème titre de champion d'Angleterre de Liverpool, qui met fin à une attente de trente années, sera toujours accompagné d'un astérisque dans le palmarès du club: c'est qu'il fut acquis, pour la première fois de l'histoire du football anglais, dans des stades vides, au terme d'un hiatus de trois mois, au milieu d'une pandémie qui continue de faire davantage de victimes en Angleterre que partout ailleurs en Europe.

Mais cet astérisque ne doit pas ternir son éclat. Ce trophée est bien le plus beau de l'histoire du club qui est aujourd'hui champion national, champion d'Europe et champion du monde. Il a été acquis avec une avance record sur un dauphin, le Manchester City de Pep Guardiola, double champion en titre, qu'on pensait sur le point de dominer l'Europe. Liverpool est invaincu sur son terrain depuis plus de trois ans. Et il a déjà aligné 24 victoires consécutives à Anfield, autre record, série en cours.

Des stars devenues superstars avec Liverpool et Jürgen Klopp

Liverpool a surmonté tous les obstacles que doit surmonter un futur champion, plus celui du COVID-19. Et a fait tout cela avec une équipe dans laquelle il n'y avait aucune superstar lorsque Jürgen Klopp commença à la façonner à son image. Des superstars, Mohamed Salah, Sadio Mané, Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold en sont devenus à Liverpool. Il y eut de plus grands moments d'émotion dans l'histoire des « Reds », comme la finale de Ligue des champions 2005 remportée aux tirs au but face à l’AC Milan. Mais de saison comme celle-là, jamais.

