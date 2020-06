Coupe d'Angleterre: Manchester United et Pogba cravachent et vont en demie

Le milieu français de Manchester United, Paul Pogba (c), lors du quart de finale de la Coupe d'Angleterre à Norwich, le 27 juin 2020

Publicité Lire la suite

Norwich (Royaume-Uni) (AFP)

Manchester United aura perdu des forces dans la bataille, mais s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Angleterre en disposant de Norwich après prolongation (2-1, 1-1 après 90 minutes) grâce notamment à l'entrée en jeu déterminante de Paul Pogba.

Très en vue depuis son retour aux affaires lors des deux premières rencontres des Mancuniens depuis la reprise des compétitions, le Français a longtemps été préservé par son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer. Ce n'est qu'après l'égalisation que le champion du monde est rentré en jeu, pour dynamiser la rencontre.

Et son apport a été total: il a failli marquer à la dernière seconde du temps réglementaire, et a été de tous les moments chauds en prolongation, profitant d'espaces dont il raffole au milieu de terrain, laissés libres après l'exclusion de Timm Klose (89e). Son aisance a été récompensée à la 118e minute, où il est, d'une pichenette maligne vers Anthony Martial, à l'origine du but de Harry Maguire.

Avec une équipe très remaniée au départ, les Red Devils avaient, avant cela, beaucoup subi la pression des "Canaries", et le but d'Odion Ighalo en début de première période (51e) n'avait fait que masquer une partie des carences.

C'est donc finalement assez logiquement que Todd Cantwell a vu sa très belle frappe de loin terminer au fond des filets (75e), signant là le premier but de son équipe depuis le confinement, un soulagement pour Norwich.

Mais la prolongation a été trop longue pour la lanterne rouge de Premier League, qui a perdu là un espoir de sauver une bonne partie de sa saison.

Martial est lui resté sur le banc jusqu'à la prolongation, et son efficacité a longtemps manqué à son équipe, trois jours après le triplé du Français contre Sheffield.

Arsenal, Chelsea et Manchester City tenteront de rejoindre United dimanche, tous en déplacement. Les Blues défieront notamment Leicester pour la grande affiche de ces quarts de finale.

© 2020 AFP