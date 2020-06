Football/Ligue 1: «L'OM n'est pas à vendre», répond Eyraud

« L'Olympique de Marseille n'est pas à vendre », a assuré le président du club, Jacques-Henri Eyraud samedi, au lendemain de la révélation d'une offre de rachat portée par l'ex-dirigeant du Rugby Club Toulonnais, Mourad Boudjellal. « Je remercie les gens qui portent un intérêt financier pour l'OM, mais nous ne sommes pas intéressés par la session », a ajouté « JHE ». Vendredi, l'offre de 700 millions d'euros, avec des fonds saoudiens, conduite par Boudjellal, avait agité le football français. Cette offre s'articulerait en 300 M EUR pour le rachat du club, 200 M EUR pour combler des dettes et encore 200 M EUR pour le mercato. Frank McCourt, le propriétaire américain de l'OM, a déjà investi plus de 300 M EUR dans le club: 50 M EUR à l'achat, 78 M EUR de reprise de dettes et environ 220 M EUR dans les transferts.