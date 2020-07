Foot: L'entraîneur de Bordeaux Paulo Sousa annonce son départ à ses joueurs

Publicité Lire la suite

Bordeaux (AFP)

L'entraîneur portugais des Girondins de Bordeaux Paulo Sousa a annoncé jeudi aux joueurs cadres de son vestiaire son départ, a-t-on appris de source proche du club, confirmant une information de RMC Sport.

En poste depuis mars 2019, le technicien âgé de 49 ans, qui a dirigé la séance d'entraînement jeudi matin au Haillan, avait déclaré dans le courant de la saison se poser des questions sur la gouvernance du club, géré par le fonds américain King Street.

Le bilan de l'ancien double lauréat de la Ligue des Champions à la tête des Girondins n'est guère flatteur. En 42 matches dirigés, il n'a connu que 13 fois la victoire, pour 12 nuls et 17 défaites et son équipe était classée 12e début mars à l'arrêt de la compétition pour cause de pandémie.

Malgré un contrat jusqu'en juin 2022, l'annonce du départ de Sousa, qui intervient dix jours après la reprise de l'entraînement des Bordelais, fait ressurgir de plus belle la crise qui couve au Haillan, exacerbée par le conflit qui oppose les Ultramarines, le principal groupe de supporters, et la direction.

Dès le lendemain de son élection, le nouveau maire de Bordeaux, l'écologiste Pierre Hurmic qui doit entrer en fonction vendredi, avait demandé à King Street de se séparer de Frédéric Longuépée.

© 2020 AFP