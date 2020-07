Jeux vidéo: Kobe Bryant sera sur la jaquette d'une édition spéciale de NBA 2K21

Publicité Lire la suite

Los Angeles (AFP)

Kobe Bryant, la défunte star des Los Angeles Lakers, tuée dans un accident d'hélicoptère en janvier dernier, sera parmi les trois vedettes de la NBA à figurer sur la jaquette du jeu vidéo NBA 2K21, a déclaré jeudi l'éditeur du titre.

Bryant, cinq fois sacré champion de NBA et 18 fois All-Star, est mort à l'âge de 41 ans avec sa fille Gianna et sept autres personnes dans le crash qui s'est produit en Californie.

Le "Black Mamba" apparaîtra sur la jaquette d'une édition qui lui sera spécialement consacrée avec du contenu exclusif, baptisée "Mamba Forever".

Bryant, élu deux fois meilleur joueur des finales NBA et meilleur joueur de la saison régulière en 2008, a déjà été en couverture des éditions NBA 2K10 et NBA 2K17 Legend du jeu.

La star des Portland Trail Blazers Damian Lillard sur PS4 et Xbox One et le "rookie" des New Orleans Pelicans Zion Williamson sur PS5 et Xbox Series X figureront également sur la jaquette des deux autres éditions de NBA 2K21, dont la version précédente a été le jeu vidéo le plus vendu aux Etats-Unis en 2019.

