Angleterre: le champion Liverpool corrigé par son dauphin City

Dépossédé cette année de son double titre de champion d'Angleterre par Liverpool, Manchester City a pris une petite mais appréciable revanche en corrigeant (4-0) des Reds bien pâles, jeudi, pour la 32e journée de Premier League.

Avec toujours 20 points d'écart entre les deux équipes, ce résultat n'a pas de réelles conséquences, même s'il pourrait priver au final les hommes de Jürgen Klopp de quelques records historiques, seuls objectifs de leur fin de saison.

Il conforte également la place de dauphin de City qui a désormais 11 points d'avance sur Leicester (3e).

Avec une semaine entre la défaite de City à Chelsea (2-1), qui a définitivement sacré Liverpool, et ce match, on pouvait penser que les Reds auraient eu le temps de récupérer des célébrations pour leur premier titre en 30 ans.

Mais la façon dont ils ont explosé après le premier but encaissé, malgré 20 premières minutes de qualité, laisse penser que, psychologiquement au moins, la décompression les a rattrapés.

Le penalty obtenu avec malice par Raheem Sterling devant Joe Gomez - qui s'étaient accrochés à l'aller, en novembre, puis quelques jours plus tard, en sélection, provoquant la suspension de l'attaquant pour un match - a fait basculer le match.

Kevin de Bruyne s'est chargé de sa transformation à contre-pied (1-0, 25e).

Dix minutes plus tard, Sterling s'est trouvé à la conclusion d'un superbe contre, enchaînant contrôle en extension du gauche et petit ballon entre les jambes de Gomez pour doubler la mise (2-0, 35e).

Juste avant la pause, c'est la pépite mancunienne Phil Foden (20 ans) qui a enfoncé le clou, là encore après un enchainement de passes qui a réduit les défenseurs des Reds au rang de spectateurs (3-0, 45e).

- Score sévère -

Jamais sous Jürgen Klopp Liverpool n'avait atteint la pause avec trois buts de retard. Le dernier précédent remontait à un 6-1 (mi-temps: 5-0) encaissé à Stoke en mai 2015.

"Qu'est ce que je peux vous dire ? On a battu les champions, une équipe extraordinaire", s'est émerveillé Pep Guardiola après le match, au micro de Sky Sports.

"Nous avons essayé de jouer au football et de reprendre des risques parce qu'ils sont la meilleure équipe que j'ai affrontée dans ma vie avec son pressing haut. Mais on a eu le courage de jouer", s'est-il félicité.

Malgré la démonstration des Citizens en fin de première période, le score était sévère à la pause.

Mohamed Salah avait touché le montant à la 20e minute, sur un tir à ras de terre croisé, et avait déjà forcé Ederson à une parade après un très bel enchaînement contrôle/volée en pleine course dès la 4e minute.

L'indice le plus sûr que Liverpool n'était pas dans son assiette a été son manque de réaction au retour des vestiaires ou dans l'inexplicable raté de Sadio Mané qui a reçu un ballon incroyable de Jordan Henderson à dix mètres du but sans parvenir à le reprendre ou à le contrôler (54e).

Sur le bord de la touche, Jürgen Klopp a semblé plus agacé que vraiment en colère face à la domination subie par ses joueurs, qu'il a défendus presque au mépris des évidences après le match.

"J'ai vu une attitude brillante de mes joueurs. Nous n'avons pas joué comme une équipe qui est devenue championne il y a une semaine", a-t-il martelé malgré cette large défaite.

"Nous avons manqué de fluidité et sur certaines situation où c'était du 50/50, ils ont été plus vifs que nous (...) Ils ont marqué sur leurs occasions et pas nous. City mérite la victoire à 100% mais un 5-3 ou quelque chose comme ça aurait aussi été possible", a poursuivi le coach allemand.

Le quatrième but, sur un tir de Sterling dévié dans ses buts par Alex Oxlade-Chamberlain, alors qu'il ne semblait pas forcément cadré, restera finalement assez anecdotique (4-0, 66e).

A tout prendre, cette correction est peut-être même une bénédiction pour Klopp.

Loin de remettre en cause la saison merveilleuse des Reds en championnat, elle leur rappelle que l'écart avec la concurrence n'est pas "réellement" de 20 points et que la saison prochaine, tout le monde repartira sur la même ligne.

