Angleterre: Manchester United et Leicester font le plein

L'attaquant de Manchester United, Mason Greewood (g), félicité par le défenseur Aaron Wan-Bissaka après son but lors du match de Premier League contre Bournemouth, à Old Trafford, le 4 juillet 2020

Londres (AFP)

Manchester United s'est provisoirement emparé de la quatrième place de Premier League en écrasant le relégable Bournemouth (5-2) samedi pour la 33e journée, mais MU reste à trois points du podium et de Leicester, qui a battu Crystal Palace (3-0).

. Manchester United inarrêtable

S'ils se sont fait un peu peur au début de chaque période, les Red Devils ont finalement battu assez facilement Bournemouth (5-2) grâce à leur armada offensive encore impressionnante.

Avec 55 points, United passe devant Chelsea qui reçoit Watford (17e) en soirée. Bournemouth, qui avait retrouvé de la combativité, reste 19e et relégable à une longueur du maintien, mais les équipes qui le précèdent n'ont pas encore joué.

Ole Gunnar Solskjaer ne pourra pas faire l'économie de louanges pour Mason Greenwood, auteur d'un doublé (1-1, 29e et 4-2, 54e). Ni pour Bruno Fernandes, passeur décisif sur le premier but de Greenwood et buteur sur coup franc direct (5-2, 59e). Ou pour le but merveilleux d'Anthony Martial, d'une frappe enveloppée dans la lucarne opposée (3-1, 45e+2).

Marcus Rashford y est aussi allé de son but, en transformant un penalty pour redonner l'avantage à United (2-1, 35e).

Mais il aura sans doute des mots beaucoup moins doux pour parler des deux entames catastrophiques de son équipe.

Bournemouth avait ouvert le score au quart d'heure de jeu, Junior Stanislas infligeant un petit pont à Harry Maguire avant de tromper David De Gea, profitant du fait que le gardien espagnol ne couvrait pas son premier poteau, alors que l'angle était très fermé (0-1, 16e).

Le réflexe malheureux d'Eric Bailly qui a tendu le bras pour contrôler, dans sa surface, une passe en retrait mal maîtrisée d'un coéquipier, au début de la seconde période, lui restera sans doute aussi en travers de la gorge.

Joshua King ne s'est pas fait prier pour le transformer et ramener brièvement son équipe à 3-2 (49e), avant qu'une égalisation ne soit refusée à Arnaut Danjuma pour un hors-jeu quelques secondes plus tard.

Mais l'essentiel pour Manchester reste ces trois points et la série en cours de 16 matches sans défaite, dont 12 victoires, qui met la Ligue des champions à portée de main.

. Leicester rebondit

Leicester s'est remis dans le sens de la marche en battant Crystal Palace (3-0) avec un doublé de Jamie Vardy qui a débloqué son compteur.

Leicester est assuré de finir la journée à la troisième place, qui était menacée par Chelsea.

A la peine depuis la reprise du championnat avec deux points pris en trois journées seulement, les hommes de Brendan Rodgers ont montré du sérieux et de l'application, dominant totalement le match, mais ils ont dû attendre la seconde période pour faire la différence.

Une frappe du latéral James Justin en première période (15e) a pu leur faire craindre d'être maudits, mais Kelechi Iheanacho a fini par trouver la faille en début de second acte, à la réception d'un centre de Youri Tielemans (49e).

Jamie Vardy, qui n'avait pas encore marqué depuis que la saison a redémarré, a repris la tête du classement des buteurs avec un doublé, inscrivant ses 20e et 21e buts de la saison et surtout ses 100e et 101e buts en Premier League.

Les Foxes n'ont pas l'intention d'abandonner leur place virtuelle en C1, qu'ils ont occupée pratiquement tout au long de la saison.

