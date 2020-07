Serie A: avec 648 matches, Gianluigi Buffon entre dans la légende

Gianluigi Buffon est devenu le recordman du nombre de matches joués dans le championnat d'Italie samedi 4 juillet, à l'occasion du derby entre la Juventus et le Torino (4-1). Le gardien de but, âgé de 42 ans, a détrôné Paolo Maldini en disputant une 648e rencontre de Serie A.

Le mythe « Gigi » Buffon n'est pas terminé. L'histoire continue de s'écrire pour le gardien de but italien, et la voilà forte d'une nouvelle date importante en ce samedi 4 juillet. Six mois et demi après sa dernière apparition sur un terrain lors d'un match de Serie A, le portier a rejoué dans la cage de la Juventus contre le Torino, lors de la 30e journée d'une saison 2019-2020 longtemps interrompue à cause de la pandémie de coronavirus. Et en plus de la victoire (4-1), Gianluigi Buffon a pu fêter son 648e match de Serie A.

Au sommet devant Maldini, Totti et Zanetti

Voilà le gardien seul recordman du nombre de matches joués dans l'élite italienne. Numéro 2 de la Vieille Dame derrière Wojciech Szczesny, Gianluigi Buffon a remplacé le Polonais ce samedi et compte désormais un match de plus au compteur que le précédent détenteur du titre honorifique, l'icône de l'AC Milan Paolo Maldini, qui avait terminé sa carrière en 2009 avec 647 apparitions en Serie A.

Depuis, hormis Buffon, seuls deux joueurs avaient passé la barre des 600 rencontres et s'étaient rapprochés de Maldini : Francesco Totti, le symbole de l'AS Rome (619 matches entre 1993 et 2017), et Javier Zanetti, l'illustre latéral argentin de l'Inter Milan (615 matches entre 1995 et 2014).

Formé à Parme, Gianluigi Buffon a disputé le premier de ses 648 matches le 19 novembre 1995. Ce jour-là, le jeune gardien de 17 ans, grand admirateur du Camerounais Thomas N'Kono, fut titularisé face à l'AC Milan de George Weah, Roberto Baggio et Marco Simone. Il garda sa cage inviolée (0-0).

Encore un an sous les couleurs de la Juve

Après six saisons à Parme, « Gigi » Buffon entra dans une nouvelle dimension quand son club, exsangue financièrement, le céda à la Juventus en 2001 pour 53 millions d'euros (ce qui constitua un record pour un gardien jusqu'en 2018, quand Liverpool s'offrit Alisson Becker pour 62,5 millions d'euros et quand Chelsea déboursa 80 millions d'euros pour Kepa Arrizabalaga).

Le champion du monde 2006 aurait pu battre le record du nombre de matches en Serie A plus tôt si la Juve n'avait pas été rétrogradée en Serie B lors de la saison 2006-2007 après le scandale du Calciopoli (affaire de tentative de corruption d'arbitres). L'aventure de Gianluigi Buffon en Italie a aussi été interrompue le temps d'une saison, en 2018-2019, quand le gardien porta le maillot du PSG, avant de revenir à la Juve.

Reste à savoir jusqu'à quelle hauteur Buffon portera son record. Il reste encore huit journées à disputer dans cette saison 2019-2020 si particulière. Et le 29 juin, les Bianconeri ont annoncé que son contrat était prolongé pour la saison 2020-2021. La légende Buffon a encore quelques lignes à ajouter.

