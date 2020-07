Coronavirus: La fédération anglaise de rugby va supprimer 139 postes

La fédération anglaise de rugby (RFU) a annoncé lundi 6 juillet qu'elle allait devoir supprimer 139 postes, soit un quart de ses effectifs, en raison de la crise financière liée à la pandémie de Covid-19. « Comme vous le savez, les défis financiers à long terme sont importants pour toute l'économie (...) Nous devons prendre des décisions difficiles sur là où nous continuons à investir mais aussi sur la taille et l'organisation appropriées à l'avenir », a expliqué le président Bill Sweeney sur le site internet de la RFU. « Pour nous assurer d'avoir une RFU durable, nous avons annoncé aux collègues que nous proposons de réduire le nombre total de postes dans notre organisation de 139 », a-t-il spécifié. M. Sweeney a rappelé que les pertes financières à court terme, liées notamment à l'annulation des matches internationaux de l'automne à Twickenham, propriété de la RFU, sont estimées à 118 millions d’euros. La fédération anglaise avait déjà réduit ses coûts en plaçant 60% de son personnel au chômage partiel et en mettant en place des réductions de salaires pour les plus gros revenus pendant trois mois, mesure qui a été prorogée.