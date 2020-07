Donald Trump veut que le pilote de Nascar Bubba Wallace s'excuse

Donald Trump a demandé ce 6 juillet 2020 des excuses à Bubba Wallace, le seul pilote noir titulaire en Nascar, qui avait provoqué l'émoi dans le pays quand un noeud coulant avait été découvert dans son garage avant que le FBI conclue qu'il n'avait pas été victime d'un crime raciste. « Est-ce que Bubba Wallace s'est excusé auprès de tous ces grands pilotes et responsables de la Nascar qui lui sont venus en aide, l'ont soutenu et étaient prêts à tout sacrifier pour lui, avant de se rendre compte que tout cela n'était qu'un autre canular? », a tweeté le président des États-Unis. Tous les pilotes avaient réagi en solidarité, le pensant victime d'un crime raciste, et même après la conclusion de l'enquête la Nascar avait rappelé que le noeud coulant était bien réel, tout comme sa préoccupation pour Bubba Wallace.