NHL: neuf nouveaux cas positifs au coronavirus, 35 au total avant les camps d'entraînement

Publicité Lire la suite

New York (AFP)

Neuf autres joueurs de hockey ont été testés positifs au nouveau coronavirus la semaine dernière, portant à 35 le total actuel pour la ligue nord-américaine (NHL), a-t-elle annoncé lundi, une semaine avant l'ouverture des camps d'entraînement.

Selon la NHL, 396 joueurs ont déjà recommencé à s'entraîner avec leur club et plus de 2.900 tests ont déjà été réalisés, dont plus de 1.400 la semaine dernière, pour 23 tests positifs incluant 15 déjà annoncés une semaine plus tôt. S'y ajoutent 12 joueurs testés positifs en dehors de leur club depuis le 8 juin.

Tous les joueurs positifs se sont placés eux-même en quarantaine. Aucun nom de joueur ou de club n'a été donné, la NHL prévoyant toujours d'ouvrir des camps d'entraînement lundi prochain.

Selon les Canadiens du Sports Network et les Américains de la chaîne ESPN, la NHL et le syndicat des joueurs sont quasiment prêts à redémarrer la saison le 1er août et continuent à discuter d'un accord salarial collectif d'une durée de six ans.

La saison de NHL a été interrompue le 12 mars. Le plan actuel est d'envoyer fin juillet 12 clubs de la Conférence Est à Toronto et 12 de la Conférence Ouest à Edmonton, où est prévue en octobre la finale de la Stanley Cup.

Chaque équipe aura droit à 52 personnes dans la "bulle", dont 31 joueurs, avec des tests chaque jour pour tout le monde, soit 1.248 tests quotidiens pour 24 équipes. Chaque joueur aura une chambre individuelle et chaque équipe aura un étage de l'hôtel, avec évidemment respect obligatoire des gestes barrière et port de masques en dehors des chambres.

Les joueurs ne pourront pas voir leur famille pendant cinq semaines, jusqu'aux phases finales d'Edmonton où les proches et les enfants seront invités.

© 2020 AFP