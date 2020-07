Angleterre: Manchester United vise plus haut

Manchester United, avec ses jeunes Mason Greenwood et Aaron Wan-Bissaka, reste sur un large succès contre Bournemouth à Old Trafford, le 4 juillet 2020

Avec 16 matches de rang sans défaite, dont 12 victoires, Manchester United arrive lancé dans la course à la Ligue des champions, et guettera le moindre faux-pas de Chelsea et Leicester lors de cette 34e journée.

Avantage ou inconvénient, les Red Devils joueront en tout cas en dernier, jeudi (19h15 GMT), chez le relégable Aston Villa (18e) alors qu'ils n'ont que deux points de retard sur les Blues et trois sur les Foxes.

Actuellement 5e et qualifiés virtuels pour la Ligue Europa, les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer pratiquent un football digne de la C1 depuis l'arrivée toute fin janvier du milieu portugais Bruno Fernandes.

Sous l'impulsion du meneur de jeu, tout le monde semble avoir trouvé sa place, y compris Paul Pogba, revenu de blessure après la trêve forcée due à la pandémie de Covid-19.

Avec un trio d'attaquants Marcus Rashford, Anthony Martial et Mason Greenwood intenable devant, les Villans, qui n'ont qu'un point de retard sur le maintien, peuvent trembler.

Autant dire que Chelsea et Leicester, qui se déplacent dès mardi respectivement à Crystal Palace et Arsenal, ne devront pas se louper pour repousser les assauts mancuniens.

Requinqués par leurs succès sur le même score de 3-0 contre Watford et Palace, justement, avec en prime un doublé de Jamie Vardy qui a retrouvé le chemin des filets pour Leicester, les deux clubs restent en position de force.

Le champion Liverpool ira, lui, à Brighton pour tenter de réduire encore l'écart de 11 unités qui le sépare du record absolu de points marqués sur une saison, établi par Manchester City (100 en 2017/2018).

Quant à ce dernier, surpris par Southampton (1-0) dimanche, il ne risque plus grand chose avec ses huit points d'avance sur Leicester, et il aura sans doute un coin de sa tête en Suisse.

La décision du Tribunal arbitral du sport à Lausanne concernant son appel contre sa suspension pour deux ans de toute compétition européenne pour avoir enfreint les règles du fair-play financier, doit tomber mi-juillet.

Sa place en C1 la saison prochaine, incontestable sur le plan du mérite sportif, et les importantes rentrées financières qui vont avec, pourraient conditionner l'avenir d'un effectif bâti pour conquérir une gloire continentale qui lui échappe encore.

Programme de la 34e journée (en heures GMT):

(17h00) Crystal Palace - Chelsea

Watford - Norwich

(19h15) Arsenal - Leicester

Mercredi:

(17h00) Manchester City - Newcastle

Sheffield United - Wolverhampton

West Ham - Burnley

(19h15) Brighton - Liverpool

Jeudi:

(17h00) Bournemouth - Tottenham

Everton -Southampton

(19h15) Aston Villa - Manchester United

