Coronavirus: entre ennui et grand ménage durant le confinement

Quelles sont vos recettes de confinement, avez-vous des méthodes particulières pour tenir le coup en isolement social ? RFI a posé la question à ses abonné(e)s sur les réseaux sociaux. Résultat : une compilation d’idées et aussi d’états d’âme durant ces longues journée, seul(e) ou presque à la maison.

Publicité Lire la suite

Chacun peut témoigner de ses meilleures recettes durant le confinement, ou juste raconter comment mieux tenir face à un isolement social volontaire. Sur Instagram @RFI, on a pu lire de très bons conseils de la part d’Oliuchkast : « Une heure de sport par jour. Un jour des plats aux légumes, un autre des pâtes ou riz. C'est aussi un bon moment pour apprendre une autre langue, lire des livres qu'on n'a jamais le temps de lire, appeler nos proches, faire le ménage. Les visites de musées virtuels sont mis en ligne, ainsi que des représentations d’opéra. Voilà quelques idées :-) »

Des recommandations que devrait suivre monicky qui nous avoue radicalement : « Je sais pas quoi faire, je m'ennuie à mourir :-( »

Mayagarkavaya est plus volontaire et généreuse : « Travailler en ligne et de remercier chaque étudiant. »

« En Afrique, ce n'est pas le confinement mais l'enfer »

C’est sur la page Facebook de @RFI que nos fans ont été les plus bavards avec l’expression de leurs humeurs aussi, tout autant que des recettes ou idées à sélectionner pour les journées. Entre conseils utiles, bienveillance mais aussi déjà une grande lassitude.

On commence par la zénitude de Chris S : « À Moscou, je passe mon temps de confinement en lisant mes bouquins préférés, en même temps une soupe de chili à côté pour mieux commencer ma journée. »

Et le côté pratique d’Alexandra O : « Je lis beaucoup et je fais du sport ! Ça aide à oublier qu'on est confiné. » Ou encore plus pratique d’Adechina T : « Manger sain, prier et jeûner cela vous permettra de perdre un peu de poids, voire même rendre moins ennuyeux. »

Ruhumuriza R explique : « J'ai fait le shopping suffisant au supermarché (nourriture, papiers hygiénique, désinfectants etc...) après l'annonce, et j'ai payé internet. Je suis tout le temps connecté et je regarde des documentaires. Je cuisine chez moi, je ne sors jamais, j'ai arrêté le sport, car je vis dans un appartement qui ne dispose d'aucun espace. Je reste toujours enfermé dans ma chambre, je suis à l'aise, mais le confinement a eu des répercussions sur mon économie. »

Vos conseils pour affronter sereinement le confinement. DR

Gaël N nous a fait sourire : « En temps normal je suis plutôt solitaire et casanier, mais le confinement à trois, je ne supporte pas. Alors je m'enferme dans ma chambre et je démonte tout : vieille tv, pc défectueux… Pourtant je ne répare rien, mais ça m'occupe un peu. »

Pour certains c’est compliqué et ils l’expriment comme Christian ZRS : « Nous, en Afrique, ce n'est pas le confinement mais l'enfer. » Ou Frère MF : « Le confinement en RDC c'est plus que la prison. » et Yves EPL : « Je m'ennuie trop. »

Courage à eux !

Selon Avó ANC : « Le wifi + sommeil à consommer avec modération. »

Et ce témoignage de Chloé J nous a fait sourire : « Franchement, vu le nombre de devoirs donnés aux enfants, on n'a pas le temps de s'ennuyer ! Les profs ne chôment pas, les parents d'élèves non plus !!!! »

Sime I est un ascète : « Lire la Bible, prier, méditer, se laver les mains avec du gel désinfectant, boire du thé chaud avec du citron, éviter de manger tout le temps , faire du sport. »

Un grand ménage de printemps, ce confinement !

Sur Twitter @RFI ou @RFIAfrique, adji S nous semble gourmand et en tout cas nous a donné faim : « Je prépare mes beignets ; chapati ( crêpe); je regarde mes films avec mon portable, sans oublier que je prie beaucoup. »

Babongui ECL est une sage conseillère : « J'incite mon entourage à faire des vidéos sur leur confinement ou alors sur les difficultés qu'ils rencontrent suite à l'arrêt de leur activité. »

D’ailleurs, avez-vous pensé à tenir un cahier de confinement, avec chaque jour vos impressions, votre travail sur vous-mêmes, vos réussites aussi.

Quant à Cml_dessinatrice un conseil positif également pour ceux qui veulent en profiter pour évoluer, elle nous renvoie vers du coaching en ligne: « Le coach @bnbpositive propose des cours en direct tous les jours à 18:00 sur IG et FB !!! C’est top ! »

On ne peut de toutes les façons que suivre le conseil d’Estelle A : « Je fais le ménage et pour la première fois, je le fais sans penser à un travail qui m’attend. » Une occasion de faire un grand ménage de printemps, ce confinement !

On attend la suite de vos recettes !

NewsletterAvec la Newsletter Quotidienne, retrouvez les infos à la une directement dans votre boite mail S'abonner