Le confinement a fait exploser l'utilisation des jeux vidéos

Minecraft, l'un des jeux les plus populaires au monde.

Seul ou en ligne avec d'autres joueurs, les jeux vidéo explosent. Les plateformes de divertissement se frottent les mains, car elles sont les grandes gagnantes de la pandémie.

Minecraft vient de fêter ses 11 ans. Et l'engouement des fans pour ce jeu vidéo d'aventure et de construction ne faiblit pas. Quelque 200 millions d’exemplaires de ce jeu ont été vendus dans le monde. Et chaque mois ils sont 126 millions à y jouer sur tous les supports.

Les studios Mojang ont été rachetés en 2014 par Microsoft. La plateforme permet de construire tout un univers seul ou en ligne. Désormais, la cible de Microsoft ce sont aussi les parents avec une version éducative, mise à disposition gratuitement jusqu'à fin juin. Et c’est un succès. Puisque depuis son lancement il y a deux mois, elle a été téléchargée plus de 50 millions de fois.

Les mesures de confinement ont fait exploser les usages en ligne des jeux vidéo.

Les éditeurs se frottent les mains, tel Epic Games, Twitch (propriété d'Amazon) ou encore YouTube Gaming.

Car le secteur mondial des jeux vidéos pèse 120 milliards de dollars par an. Avec trois principaux marchés : l’Asie, l’Amérique du Nord et l’Europe.

