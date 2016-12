France: le Crazy Horse sens dessus dessous!

Au programme du Crazy Horse pour cette fin d’année : impertinence et humour ! La maison à la renommée internationale s’est transformée depuis quelques années sous l'impulsion d’une directrice qui a redonné peps et éclat à ce cabaret des années 1950. En ce moment, Chantal Thomass s’occupe des tenues, légères bien évidemment, des danseuses. Le Crazy Horse est devenu une affaire de femmes, RFI est allée à leur rencontre.

Durant cette période de fêtes, la créatrice de lingerie Chantal Thomass rhabille à sa façon les danseuses du Crazy Horse. Avenue George V, le cabaret offre ainsi un spectacle particulièrement bien enlevé pour donner au champagne de fin d’année une saveur différente. En quittant le show Dessous Dessus du Crazy Horse, un air de musique nous est revenu à l’esprit et surtout les paroles d’une chanson : Éternelle de Brigitte Fontaine. Elles collent parfaitement à la vision de ces femmes dénudées sur scène. Inspirée à l’époque par un vers de Racine : Belle, sans ornement, dans le simple appareil / D'une beauté qu'on vient d'arracher au sommeil, Brigitte Fontaine en avait fait une ritournelle terriblement sexy, féministe et jusqu’au-boutiste. Son texte mis en musique par Jean-Claude Vannier et produit sur le label Saravah de Pierre Barouh illustre parfaitement l’attitude mi angélique, mi démoniaque (crazy quoi!) des filles de ce club parisien.

« Je veux être aimée pour moi-même

Et non pas pour mes ornements

Je veux être adorée quand même

Sans cheveux, sans chair et sans gants

Belle dans le simple appareil

D'une fille arrachée au sommeil

Éternelle éternelle »

Une femme forte, fière et rebelle !

Car au Crazy Horse, on sort très vite du cliché de la fille nue, sexy, voire facile. Ce spectacle est une incitation à filer la métaphore des pieds à la tête. On observe une même tendance, depuis un certain temps d’ailleurs, dans les spectacles d'effeuilleuses modernes et dans les numéros de burlesque. S’y affiche une femme forte, fière et rebelle ! Le Crazy Horse ne déroge pas à la règle avec une ode à la femme qui sait s’inventer, faire rêver (avec parfois très peu de choses en effet) mais pour aller juste à l’essentiel. Alors quand c’est une dizaine de filles qui tapent du pied grimées en horse guards anglais (la cavalerie de la Garde de la Maison du souverain), l’effet de masse presque militaire prend des allures de girl power survolté. L’armada vénéneuse semble signifier : pas touche ! et l’effet de cette scénique bombe féminine à fragmentation laisse le spectateur bien calé dans son siège, délicieusement bousculé dans ses principes.

Sur la scène du Crazy Horse durant le pastiche de la relève de la garde... Photo : Antoine Poupel / Crazy Horse

« Je veux être aimée pour ma peau

Et non pas pour des peaux de bêtes

Aimée pour la soie de mon dos

Et non pour les soies qui me vêtent »

Il est souvent dit des danseuses du Crazy Horse qu’elles sont « les femmes les plus sexy au monde ». En effet, les gabarits sont loin des mensurations des mannequins hors-normes des magazines. Ici, on flirte plus avec de l’humain, oserait-on dire, même si M. Bernardin, fondateur du lieu, avait la réputation de choisir ses danseuses avec science. Elles sont pour la plupart d’anciennes danseuses classiques qui ont troqué les pointes pour les talons aiguilles. Dynamiques, elles possèdent ce délicieux potentiel qui se voit décupler sur scène avec séduction et humour en prime. La direction du Crazy contrôle toujours un peu de façon obsessionnelle les images diffusées de ses danseuses. Qu’elle se rassure néanmoins, les danseuses brillent sans artifices, pas besoin de retouche. C’est même leur naturel qui est désarmant, Photoshop n’a pas le filtre pour développer cela… Seuls accessoires sur scène : des talons aiguilles Louboutin, un rouge à lèvres coordonné et des coupes graphiques taillées dans les perruques typiques du cabaret. Cette année, sur la tête des danseuses, on croirait presque voir le carré de Chantal Thomass. Pour quelques mois, la créatrice de lingerie raconte avoir pris plaisir à « habiller » les filles et elle explique aussi avoir maintes fois refusé les invitations du club parisien, avant que la dernière ne soit la bonne ? Un revirement tout justifié, Chantal Thomass explique et raconte son travail pour Dessous Dessus avec le Crazy Horse ▼

Réalisation sonore : Olivier Raoul / RFI

« La déconstruction de la danseuse classique en construction d’une crazy girl »

Car c’est bien un bouleversement qui s’est produit dans ce petit club qui, à sa création en 1951, avait des allures de saloon américain. En 2006, changement de propriétaire et changement de mentalité artistique ! Mais « par petites touches », souligne Andrée Deissenberg, directrice générale. Cette Franco-Américaine vient de l’univers du Cirque du soleil, des spectacles gigantesques qui font souvent salles combles à Las Vegas. Ce sont donc de véritables petites touches solaires qu’elle a su apporter dans ce lieu plus habitué à se jouer de l’artifice de la pénombre. La gestion du lieu a ses spécificités, alors autour d’une quarantaine de filles, Andrée Deissenberg s’applique à « la déconstruction de la danseuse classique en construction d’une crazy girl » ▼

Réalisation sonore : Olivier Raoul / RFI

Première étincelle : Dita Von Teese ! (la jeune femme est célèbre pour avoir incarné le strip-tease moderne) « C’est Yves Riquet, un passionné de bas couture, qui m’a proposé de rencontrer Dita, un jour, au café Costes. Puis très vite l’idée d’une apparition est devenue une évidence », explique Andrée Deissenberg. L’effeuilleuse américaine a apporté une touche de glamour et de sex-appeal comme rarement vu dans ce club qui pourtant dès ses origines était orienté vers le burlesque. « Le seul numéro que Dita pouvait faire était un numéro dans un baignoire (car la scène du Crazy est petite). Et dans les années 1950, miss Candida, une jeune Polonaise prenait un bain sur la scène du crazy et rendait tout le monde dingue ! Dita a proposé de créer un numéro du bain qui est un hommage aux débuts du Crazy. » Depuis, le Crazy Horse joue avec cette nouvelle politique de guest-stars qui viennent régulièrement pimenter le show.

« Avec des cheveux c'est facile

On peut se cacher derrière eux

J'aime ce qui est difficile

Je veux être aimée sans cheveux

Je veux être aimée pour mon crâne

Pour mon petit os pariétal

Je veux que les hommes se damnent

Pour mon charmant occipital »

Dans les loges, les préparatifs avant le show. ® Thomas Bourdeau / RFI

Puis feu d’artifice avec le chorégraphe Philippe Découflé qui a mis en lumière le show de façon plus audacieuse et artistique. Résultat : des effets de lumière sur les jeux de jambes, les cambrures et les courbes des danseuses qui en ont été sublimées. Le passage d'une fille sur la scène du Crazy Horse s’apparente plus encore à l’éclat lumineux, vif et fugace de la coruscation d'un météore qui projette des étincelles de désirs au cœur de la nuit. Ce facétieux jusqu’au-boutisme dans le spectacle du Crazy Horse s'apparente à celui de la chanson. Alors laissons le mot de la fin à Brigitte Fontaine !