France: l'épidémie de grippe gagne du terrain en métropole

L'ensemble du territoire métropolitain étant touché par l'épidémie de grippe, la vigilance et la prévention sont de rigueur. François Bourdillon, directeur général de la Santé publique en France, rappelle qu'il est indispensable de respecter les mesures de précaution, particulièrement chez les personnes âgées. « Les plus fragiles, c’est les plus de 65 ans, et j’ai presque envie de dire les plus de 80 ans. Quand vous avez une personne de plus de 80 ans qui se présente aux urgences, il y a deux tiers de chance qu’elle soit hospitalisée », explique-t-il.

« Plus vous êtes âgé, plus vous avez un syndrome grippal, plus vous avez de risque de faire une maladie grave. Après c’est des mesures de prévention : globalement avant l’épidémie, on vaccine. Mais il est encore temps de se vacciner puisqu’on est au début de l’épidémie. Après c’est des mesures de prévention : c’est savoir tousser dans son coude, c’est savoir se laver les mains 30 secondes et c’est quand il y a des jeunes qui ont la grippe de faire attention à leur grand-père et à leurs grands-parents parce qu’ils peuvent, s’ils vont les voir en période de fête, transmettre la maladie », conclut-il.

300 cas pour 100 000 habitants

Pour le moment, le pic de l'épidémie n'est pas encore atteint, mais le nombre de nouveaux cas était la semaine dernière de 300 pour 100 000 habitants. L'annonce a été faite par la ministre de la Santé lors d'un déplacement ce mardi 27 décembre, aux services d'urgence de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Mais Marisol Touraine affirme que tout le système de santé est mobilisé pour faire face au nombre croissant de cas de grippe dans les jours à venir.

« Les jours qui s’annoncent vont être des jours particulièrement intenses avec une mobilisation forte de l’ensemble du système de santé, les professionnels libéraux et les hôpitaux en particulier. Donc nous sommes mobilisés et vigilants pour faire en sorte que l’ensemble des malades puissent être accueillis dans les meilleures conditions. L’épidémie cette année est arrivée assez tôt. Il y a un nombre de malades importants, autour d’un million de consultations d’ores et déjà. Mais notre système hospitalier, nos établissements de santé, sont pleinement mobilisés. Selon les régions et selon les hôpitaux, des plans différents sont mis en œuvre, mais tous les hôpitaux français sont mobilisés pour faire face à l’accueil d’un nombre accru de malades de la grippe ces jours-ci », a déclaré la ministre de la Santé.

L'épidémie de grippe, due à un virus très contagieux, dure en moyenne neuf semaines, selon les données historiques de Sentinelles depuis 1984. Il arrive toutefois qu'elle dure plus longtemps, comme lors de l'hiver 2009-2010, où elle s'était étendue sur seize semaines.