Apprendre le braille, ou comment lire avec ses doigts

Ce matin-là, au comité de l’association Valentin-Haüy, Chantal assiste à une petite séance de rappel de quelques lettres de l’alphabet : « Le o ? », « un, trois, cinq ». « Le r ? », « un, deux, trois, quatre. Non… Un, deux, trois, cinq ». « Le d forme une petite équerre en haut à droite. Dites-moi les points que vous sentez ? », demande la monitrice, afin de lui venir en aide. A l’écoute, difficile de comprendre la logique de l’exercice.

Pourtant, tout est plus clair dans la tête de Chantal. Du moins, ce qu’elle a déjà appris et assimilé. Née voyante, cette femme d’origine camerounaise a perdu la vue depuis peu. « Il fallait que je m’adapte, c’est tellement compliqué de ne plus voir lorsqu’on a déjà vu », confie-t-elle. Alors, pour répondre à ses besoins, elle a pris la décision d’apprendre le braille intégral depuis la fin du mois de septembre.

Des lettres, des chiffres, des points, des reliefs... Cet alphabet, composé de 63 combinaisons différentes, comprend les lettres, celles à accents, les chiffres et la ponctuation. Il s’articule autour d'une cellule de six points rangés deux par deux. Il repose sur les points saillants et non saillants ; ils détermineront l’identité de la combinaison. Ainsi, lorsque seulement les deux premiers points horizontaux de la cellule sont saillants, c’est la lettre c qui est représentée. Si ce sont les deux premiers points verticaux, c’est la lettre b. « Au début, le plus compliqué pour les élèves, c’est de reconnaître deux lettres dans un même mot, car les points sont très proches », explique Isabelle, la monitrice.

« Après 15 minutes, le doigt devient insensible ! »

Ce jour-là, c’est elle qui va faire la leçon à Chantal. Malvoyante, Isabelle dispense bénévolement des cours de braille depuis une quinzaine d’années, au sein de l’association. « Je le pratique depuis la classe de sixième, se remémore-t-elle, et j’ai attendu que mes enfants passent en primaire pour transmettre ce que je connais ». Pour elle, la méthode d’apprentissage doit correspondre à la personne, à sa manière de comprendre et d’appréhender la chose. C’est aussi pour cela qu’elle avoue se servir des manuels pour enfants, qu’elle trouve bien plus simples. « Pour progresser en braille, il faut s’entraîner tous les jours au début. Au moins 15 minutes. Parce qu’après, le doigt devient insensible ! ».

C’est d’ailleurs avec ce doigt que Chantal caresse tout doucement les points inscrits sur la feuille blanche cartonnée, tout en essayant de déchiffrer les lettres, puis le mot. « Même si la deuxième main ne lit pas, elle guide. Utilisez-là », lui conseille Isabelle. Soudain, Chantal s’exclame : « Bébé Roro dévore la daurade ! » Elle est pressée de savoir si la phrase qu’elle vient de lire est correcte. « Super ! Vous vous étonnez vous-même », rigole alors Isabelle.

Lire plus rapidement grâce au braille abrégé

Lorsque Chantal, ainsi que tous les autres élèves auront maîtrisé le braille intégral, ils pourront, s’ils le souhaitent, se lancer dans l’apprentissage du braille abrégé. Cette méthode, inventée et ajoutée à celle de Louis Braille en 1880 par Maurice de la Sizeranne, a été complétée depuis. L’objectif : lire plus rapidement, grâce à des abréviations de mots. « Par exemple, dans la phrase, "ft" représente le mot "faut" », explique Isabelle.

Selon l’association Valentin-Haüy, qui propose des cours à Paris, en province et par correspondance, deux ans sont nécessaires pour être en mesure de comprendre correctement la version abrégée, à la lecture comme à l’écrit. L’apprentissage de la version intégrale, qui consiste à retranscrire toutes les lettres des mots, peut varier entre trois mois et plusieurs années, selon l’implication et la compréhension de chacun.

D’ailleurs, le braille n’est en aucun cas réservé aux personnes aveugles ou malvoyantes. Isabelle a déjà eu l’occasion d’enseigner le braille à des voyants. « Certains pour le travail, ou juste pour le plaisir ». D’autres, comme la nièce d’une de ses élèves de braille abrégé, a décidé de l’apprendre afin de pouvoir écrire à sa tante. Aujourd’hui, les cours de braille sont de plus en plus demandés. « Les gens découvrent que c’est sympathique de lire tout seul, d’être autonome », commente la bénévole.

Pour en savoir plus:

Le braille français est loin d’être le seul code d’apprentissage pour malvoyants. Dans le monde, 133 langues ont été transcrites en 137 codes braille différents, représentant 142 pays au total. En 2014, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) recensait près de 285 millions de personnes présentant une déficience visuelle dans le monde, dont 39 millions d’aveugles.