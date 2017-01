France: hommage rendu aux victimes de l'Hyper Cacher, deux ans après l'attaque

C’était il y a deux ans. Le 9 janvier 2015, un jihadiste attaquait un supermarché cacher de la porte de Vincennes, à l’entrée de Paris. Vingt-neuf personnes étaient retenues en otage, quatre hommes seront abattus par Amedy Coulibaly, qui perdra lui-même la vie. Deux ans plus tard, ce dimanche 8 janvier, une cérémonie d’hommage est organisée pour les victimes, en présence du grand rabbin de France et du maire de la ville de Saint-Mandé, Patrick Beaudoin, qui s'est exprimé sur RFI.

Patrick Baudoin, maire de Saint-Mandé, commune limitrophe de Paris au niveau de la porte de Vincennes, à proximité de l'Hyper Cacher du XXe arrondissement :

« Bien sûr, on ne peut pas oublier ces événements tragiques. L'Hyper Cacher a une adresse parisienne, mais il est ouvert sur la plus grande place de vie de la ville de Saint-Mandé, la place du marché, la place des commerces, la place du métro, la place où on se rencontre, où on fait des fêtes. Et tout d’un coup, il y a une scène de guerre, des personnes qui sont tuées parce qu’elles sont juives. Et il y a des personnes qui sont prises en otage parce qu’elles viennent faire leurs courses dans un magasin, parce que c’est leur magasin, c’est leur ville...»



Le vendredi 9 janvier 2015, 48 heures après l’attaque contre Charlie Hebdo, il y avait grande affluence, à quelques heures du shabbat. Amedy Coulibaly, délinquant devenu islamiste radical en prison, fait irruption dans l’Hyper Cacher de la porte de Vincennes autour de 13 heures. Il est lourdement armé. Après avoir tué quatre personnes - trois clients et un jeune employé de la supérette - il se retranche avec 17 otages. Plusieurs personnes, aidées par Lassana Bathily, jeune salarié malien de la supérette, parviennent à se cacher dans une chambre froide du magasin.

Quatre heures plus tard, le RAID lance l'assaut mettant fin à l’attentat antisémite le plus meurtrier en France depuis 30 ans avec celui de l’école juive de Toulouse en 2012. Amedy Coulibaly est abattu.

« Nous sommes ici à Saint-Mandé pour nous souvenir de ces quatre personnes qui ont été assassinées lâchement, poursuit Patrick Baudouin, des otages, et de toutes les victimes de ces actes barbares, de ces actes de terreur que nous subissons, hélas !, depuis quelque temps. Naturellement, c’est un traumatisme très important pour l’ensemble de la population, pour l’ensemble de la communauté juive, une fois de plus visée en 2015. Nous avons mis à Saint-Mandé dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, dans les crèches, pour le personnel, des psychologues pour essayer d’absorber ce moment violent. La cicatrice est là, on n’oublie pas. »

Pour les rescapés de l'attaque, le traumatisme de l'attaque reste présent et douloureux. L’ancien gérant de l’établissement, blessé lors de l’attentat, a décidé de quitter la France et s’est installé avec sa famille en Israël.

