Thomas Pesquet est sorti pour la première fois dans l’espace

Avec notre envoyé spécial à Cologne depuis le Centre européen des astronautes (EAC), Simon Rozé

Tout se passe si bien que cette sortie extravéhiculaire a commencé avec une demi-heure d’avance, ce qui est plutôt rare parce qu’il y a énormément de préparations avant de sortir dans le vide de l’espace. Il n’y a qu’un scaphandre qui protège Thomas Pesquet. Les astronautes aiment d’ailleurs bien comparer ce scaphandre à un vaisseau spatial portable, 180 kg de technologie qui les maintiennent en vie et dont il faut prendre soin.

Le centre de contrôle de Houston demande par exemple, régulièrement, à Thomas Pesquet de vérifier ses gants pour s’assurer qu’ils ne s’abîment pas, et surtout qu’il n’y ait pas de fuite car ce serait la mort assurée en quelques minutes. Heureusement, il n’y a aucune raison que cela arrive. Pour l’instant, tout se passe comme prévu. Thomas Pesquet et son collègue américain Shane Kimbrough sont en train d’installer les nouvelles batteries. La station a plus de 20 ans, il faut en prendre soin. Il y a de la maintenance à faire.

Le quatrième Français

Même cela a l’air d’être une opération de routine, on est dans l’environnement le plus hostile pour l’homme. La température par exemple varie entre plus 150° et moins 100°, selon que l’on se trouve du côté « jour » ou du côté « nuit » de la Terre. Il faut donc rester concentré en permanence durant les 6 heures et demie que dure cette sortie. Certains astronautes ont d’ailleurs avoué qu’il leur arrivait de complètement rater le spectacle de la Terre qui est pourtant à portée de leurs mains.

Première sortie de Thomas Pesquet dans l'espace

Thomas Pesquet est le quatrième Français à sortir dans l’espace après Jean-Loup Chrétien en 1988 à bord de la station russe Mir, Jean-Pierre Haigneré en 1999 à bord de Mir et Philippe Perrin en 2002 à bord de la station américaine, Endeavour. Le premier avait donc été Jean-Loup Chrétien en 1988, une sortie qui avait duré six heures, un record pour l'époque. Il séjournait dans la station soviétique Mir. Né en 1938, ce pilote de chasse avait été le premier Européen à atteindre l'espace en 1982, à bord d'un vaisseau Soyouz qui l'avait conduit jusqu'à la station spatiale soviétique Saliout.

Le second fut Jean-Pierre Haigneré, en 1999, alors qu'il se trouvait à bord de la station Mir pour la mission Perseus. Sa sortie, avec un cosmonaute russe, avait duré 6h19. Né en 1948, cet autre pilote de chasse avait déjà séjourné dans la station soviétique en 1993. Et le troisième Français « spatial » fut Philippe Perrin. Né en 1963, il embarque en 2002 dans la navette Endeavour pour gagner l'ISS. Il avait passé seulement 13 jours dans l'espace mais avait réalisé trois sorties extravéhiculaires, soit près de 20 heures au total.