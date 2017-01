France: lancement de la première «Nuit de la lecture»

Il y avait eu par le passé « La fureur de lire », puis « Lire en fête ». Désormais, ce sera donc « La nuit de la lecture ». C'est la ministre française de la Culture, Audrey Azoulay qui a décidé de relancer une manifestation destinée à promouvoir le livre et la lecture : « Il s'agit de créer un partage autour du livre. Parce que le livre est ce moyen d'aller, à la fois vers l'imaginaire, vers l'autre... de dialoguer. Notre société en a besoin. »

Plus de 300 bibliothèques et librairies ont répondu à l'appel de cette première édition et prévoient de rester ouvertes plus tard que d'habitude, avec des lectures en pyjama, ou en musique, mais aussi des rencontres avec des auteurs, des jeux autour du livre. Pour Christine Carrier, directrice de la Bibliothèque publique d'information (BPI) du centre Pompidou à Paris, cette opération a déjà une grande ampleur : « On a une diversité d'offre qui est absolument exceptionnelle et sur tout le territoire. Dans les librairies, dans les bibliothèques... Et avec aussi bien sûr une place laissée aux écrivains qui se prêtent au jeu et qui viennent proposer des lectures, des performances. Ils sont parfois accompagnés de groupes de musique, de comédiens, d'associations... notamment dans les hôpitaux parisiens où des lectures seront faites pour les malades. »

Près de 1 300 animations

Au programme au total, près de 1 300 animations sur tout le territoire, jusqu'au petit village d'Eourres, dans les Hautes-Alpes, où les habitants pourront se relayer toute la nuit, à la bibliothèque, le temps de lire un même livre à haute voix. A noter aussi, une soirée Bob Dylan, prix Nobel de littérature 2016, et Léonard Cohen, auteur, compositeur et interprète disparu en 2016, à la médiathèque de Moulins (Allier) avec un concert acoustique et des lectures. Mais c'est un événement à vivre également un peu partout dans le monde...

Parallèlement à l'opération, la Bibliothèque nationale de France (BnF) organise, ce samedi et ce dimanche, deux journées portes ouvertes pour permettre au public de découvrir le site Richelieu, son berceau historique, dont la première phase de rénovation vient de s'achever.