La vignette anti-pollution obligatoire dès ce lundi pour circuler dans Paris

Les vignettes « Crit'Air » antipollution sont obligatoires à partir de ce lundi 16 janvier pour tous les véhicules, voitures, motos ou utilitaires autorisés à circuler à Paris, qu'ils soient immatriculés à Paris, en France ou à l'étranger. La capitale française devient ainsi la première Zone à circulation restreinte (ZCR), de France. Une mesure qui a fait ses preuves dans de nombreuses villes européennes et qui est saluée par les spécialistes de la circulation et de la santé.

Une vignette pour reconquérir la qualité de l’air au quotidien Frédéric Héran, économiste, spécialiste de la mobilité, y croit. Cette mesure est très efficace, puisqu'elle s'attaque aux véhicules qui polluent le plus, même s'ils ne représentent qu'un petit pourcentage.

« Le trafic concerné représente à peu près 5% des véhicules en circulation, ce qui n’est pas beaucoup, et cela devrait réduire pourtant les oxydes d’azote d’à peu près 20%, les particules d’à peu près 13% et le benzène d’à peu près 25%. C’est assez considérable », explique Frédéric Héran.

Les médecins saluent, eux aussi, cette mesure qui ne combat pas uniquement les pics de pollution, mais bien la pollution de tous les jours. « La pollution de fond est encore plus nocive que la pollution de pic, parce que ça dure plus longtemps, toute une vie, et que ça a des répercussions. Il y a des études qui ont montré que des femmes enceintes exposées à une pollution chronique avaient plus de risques d’avoir un enfant qui risque de devenir asthmatique ou d’avoir une croissance pulmonaire perturbée », estime la pneumo pédiatre Jocelyne Just.

Six vignettes différentes sont prévues, cela va du vert pour « zéro émission », donc les véhicules électriques ou à hydrogène, au gris pour la norme « Euro 2 diesel ». Et: aucune vignette pour les voitures les plus polluantes (par exemple, les véhicules particuliers immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 1997) qui sont carrément interdites en journée en semaine.

La prise de conscience risque de prendre du temps. En revanche, les verbalisations commencent dès ce lundi : entre 68 et 135 euros pour les véhicules interdits.

