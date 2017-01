Vente de cigarettes en baisse en France: une bonne nouvelle à nuancer?

Une baisse de 1,2% des ventes de cigarettes a été enregistrée pour 2016 en France. Pour Yves Martinet, président du Comité national de lutte contre le tabagisme c'est bien, mais peut mieux faire. « Si les pouvoirs publics augmentaient le prix du tabac et, de même, si on s’assurait de la mise en œuvre des lois qui ont été votées, comme l’interdiction de vente aux mineurs, la baisse pourrait peut-être être plus importante. Donc c’est bien, mais peut mieux faire », insiste Yves Martinet qui prône une augmentation des prix et une meilleure mise en application des lois comme celle l’interdisant la vente aux mineurs.

Mais, pour Pascal Montredon, président de la Confédération des buralistes français, ces mesures ne font que renforcer le marché parallèle, ce qui expliquerait ce léger recul des ventes de cigarettes. « Un quart de la consommation française ne passe pas par les buralistes, souligne Pascal Montredon. C’est acheté sur Internet, c’est acheté dans la rue… Et on s’aperçoit que plus on met des contraintes en termes de prix ou maintenant avec l’arrivée du paquet neutre, plus le marché parallèle progresse ».

Recul des ventes ou progression du marché parallèle ? Toujours est-il que cette tendance à la baisse pourrait se confirmer en cette année 2017 avec une nouvelle hausse prévue des prix du tabac à la fin de ce mois de janvier.