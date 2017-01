Primaire à gauche: Benoît Hamon, cible privilégiée du troisième débat

Le troisième et dernier débat avant le premier tour de la primaire à gauche s’est tenu jeudi soir. Le plus animé et le plus électrique de tous. Meetings pleins, sondages en hausse : Benoît Hamon, l’homme qui décolle dans cette campagne, a été la cible première de cette soirée.

Il a étrenné sur le plateau télé son tout nouveau costume : Benoît Hamon est désormais le candidat à affaiblir. Sa proposition phare de revenu universel en ligne de mire, ciblée d’abord par Arnaud Montebourg.

« 300 milliards, le coût du revenu universel. C’est l’équivalent du budget de l’Etat. On sait comment, dans notre famille politique, on résonne. On dit : on va d’abord prendre aux riches et puis, finalement, c’est un coup de bambou fiscal pour les classes moyennes et classes populaires. Donc, je préfère une stratégie ciblée… »

Cela s’entend à peine, mais Benoît Hamon, furieux, répond : « T’as pas le droit, c’est pas sérieux ». La formule « tous contre lui » est nouvelle, mais le « tout sauf Valls » a également continué à faire recette. Vincent Peillon a joué le chef orchestre de ces attaques. Zéro pointé pour l’ex-Premier ministre, pour qui Trump a fait une déclaration de guerre à l’Europe.

« Si on prend les mots au sérieux, n’employons pas le mot guerre, surtout lorsqu’on se prépare à être chef de l’Etat », tacle Vincent Peillon. Valls rétorque : « Vincent Peillon me rappelle parfois un bon vieux professeur, mais à force de ne pas dire les mots… » Mais Peillon reprend : « On respecte tous les professeurs, dire professeur, c’est pas nécessairement disqualifiant… »

Pendant ces passes d’armes, souvent, Montebourg sourit. Montebourg et Peillon, comme une potentielle alliance de second tour qui se dessine.