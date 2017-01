France: hausse du nombre de chômeurs en décembre

Le chômage en France a augmenté de 0,8% en décembre 2016. Il s'agit de la fameuse catégorie A, c'est à dire les inscrits à Pôle Emploi qui n'ont exercé aucune activité le mois précédent. Ils sont 3 473 100. C'est 26 100 personnes de plus qu'en novembre. Et si l'ont prend l'ensemble de l'année 2016, leur nombre a baissé de 3%.

Du côté des jeunes, Pôle Emploi confirme une baisse du chômage de 3% sur trois mois. Les jeunes sont les principaux bénéficiaires des mesures publiques pour diminuer le chômage : emplois aidés, programme formations entre autres.

Les 50 ans et plus voient le nombre d'inscrits augmenter sur les trois derniers mois de l'année 2016 : 1,8 %. Quant aux chômeurs ayant exercé une activité réduite (les catégories B et C) leur nombre enregistre une baisse des inscrits de l'ordre de 1,7 % en décembre, confirmant la baisse initiée en octobre. En catégories D et E, les personnes en formation surtout, les inscrits sont moins nombreux. Le nombre total de chômeurs dans l'Hexagone s'établit lui à 5 475 700, chiffre stable.

François Hollande, qui aura fait de cette inversion la pierre angulaire de son mandat voit sa promesse se confirmer dans les faits, même si c'est avec trois ans de retard et qu'il ne se représente pas à un second mandat. Et même s'il convient de remettre en contexte ces chiffres. Depuis 2012, 601 800 personnes sont venues grossir les rangs des demandeurs d'emploi.