France: quels ralliements à Macron en cas de victoire de Hamon?

Pour certains, le choix est déjà fait. Si Benoît Hamon gagne dimanche, ils plieront bagage et iront sonner chez Emmanuel Macron. C'est le cas du député Marc Goua.

« Je ne sais pas si c'est trahir le PS, mais à un moment, il faut être courageux, il faut avoir des convictions. Jusqu'ici, j'ai été extrêmement loyal pendant tout le mandat. Là, il y a un clivage, et assez net. Je pense qu'on va vers une recomposition de l'hémicycle, au profit peut-être du centre gauche, c'est pas pour me déplaire. »

D'autres laissent encore planer le doute, comme Luc Bélot : « La question n'est pas de choisir qui et quand. La question, c'est quand on aura l'ensemble du scope politique sur la gauche, comment on garantit qu'il y ait un candidat de gauche au second tour ? Si c'est le candidat du parti socialiste, ce sera celui-là, si c'est pas possible, on avisera. »

De son côté, le chef de file du PS à l'Assemblée veut encore croire que le rassemblement est possible. « Qu'il y ait des gens qui transhument, peut-être. Moi je ne suis pas un transhumant. je suis de ceux qui pensent qu'il faut commencer par donner toutes les chances à son propres candidat, nous avons plusieurs mois. Une campagne, ça sert à convaincre, et non pas à se jeter dans les bras du premier venu », affirme Olivier Faure.

Certains ténors socialistes craignent qu'une centaine de parlementaires rejoignent Emmanuel Macron.