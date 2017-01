La Française Iris Mittenaere élue Miss Univers

Née à Lille, dans le nord de la France, cette étudiante en chirurgie dentaire de 24 ans avait été élue Miss France 2016 et auparavant Miss Nord-Pas-de-Calais 2015. Elle est la deuxième Française couronnée Miss Univers, six décennies après la Lorraine Christiane Martel, sacrée en 1953.

« J'étais très surprise, car, je ne sais pas, vous savez, je continue de toucher la couronne et je me dis, mon dieu, j'ai la couronne sur ma tête, je n'arrive pas à y croire ! s'est émue Iris Mittenaere. C'était une grosse surprise, chaque étape gagnée a été une grosse surprise pour moi et à chaque fois je me mettais à pleurer. Je suis très fière et je me sens chanceuse, vraiment. Miss Univers était un rêve. C'est d'ailleurs le rêve de toute fille. Maintenant peut-être aurons-nous plus de Miss Univers européennes. »

Elle a été élue lundi après plus de trois heures de show devant Miss Haïti, Raquel Pelissier, et Miss Colombie, Andrea Tovar.

Say "oui" to this Final 3: #MissUniverse Haiti, France, and Colombia. pic.twitter.com/B0gliGknsA — Iris Mittenaere (@MissUniverse) 30 janvier 2017

Lors du dernier round de questions, au moment où six candidates étaient encore en lice, Iris Mittenaere a notamment fait un plaidoyer pour l'ouverture des frontières. « Avoir des frontières ouvertes peut nous permettre de parcourir le monde et de découvrir un peu plus sur nos voisins », a-t-elle déclaré à l'animateur qui l'interrogeait sur la crise des migrants en Europe.

Grande brune d'1m72, Iris Mittenaere s'était engagée, si elle remportait le concours de beauté, à faire campagne pour la promotion de l'hygiène bucco-dentaire, selon le site de Miss Univers, qui précise qu'elle aime « les sports extrêmes, les voyages et cuisiner des plats français ».

Beauty, grace, confidence, intelligence. Those are the qualities embodied by your 65th #MissUniverse, Iris Mittenaere. pic.twitter.com/ps9CWxfuM7 — Iris Mittenaere (@MissUniverse) 30 janvier 2017

« Incroyable!!!!! Elle l'a fait!!! Tellement fière!!! », l'a félicitée dans un tweet Sylvie Tellier, directrice générale de la société Miss France.

« C'est avec une immense émotion que nous avons vécu ce moment historique à ses côtés », a-t-elle ajouté dans un communiqué diffusé après la cérémonie matinale, au cours de laquelle se sont notamment produits le groupe américain de R'n'B Boyz II Men et le rappeur américain Flo Rida.

Au total, 86 jeunes femmes étaient en lice pour succéder à la Philippine Pia Alonzo Wurtzbach. Cette dernière avait raflé une couronne très convoitée l'an dernier, après que l'animateur ait d'abord annoncé par erreur le nom d'une autre candidate. Signe de la ferveur populaire philippine, l'affaire s'était transformée en scandale sur les réseaux sociaux de l'archipel, rappelle notre correspondante à Manille, Marianne Dardard.

Car aux Philippines, ces concours de beauté organisés jusque dans les coins les plus reculés sont pris très au sérieux. Synonyme de prestige social, ils sont vus comme un moyen de sortir de la pauvreté en permettant de décrocher un travail. Parmi les reines de beauté philippines les plus célèbres, figure Imelda Marcos, l'épouse du défunt dictateur Ferdinand Marcos.