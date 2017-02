Les politiques et les médias, autopsie d’une défiance qui enfle

La conférence de presse de François Fillon lundi 6 février est le dernier exemple en date d’une défiance croissante des politiques français envers les médias, illustration et conséquence d’un désaveu plus général.

C’était lundi 6 février à Paris. Depuis son QG de campagne, François Fillon tenait une conférence de presse après deux semaines de révélations sur des soupçons d’emplois fictifs et de conflits d’intérêts. Quelques heures plus tard, au théâtre du Gymnase, la fondation Polémia remettait ses « Bobards d’or » récompensant « ces journalistes qui mentent au nom du politiquement correct ». Deux événements a priori sans rapport, qui illustrent pourtant chacun à leur manière une défiance croissante à l’égard des médias.

« Aujourd’hui candidat à l’élection présidentielle, je fais face à une attaque d’une violence inouïe », lance François Fillon en préambule de sa prise de parole. Devant les quelque 250 journalistes présents, il dénonce un « lynchage médiatique », accuse Envoyé spécial d’avoir mené « une émission à charge » en sortant de son contexte un extrait d’interview accordée en 2007 à une journaliste britannique qui, assure-t-il, s’est dite choquée par l’enquête de France 2 – ce que l’intéressée a immédiatement démenti sur Twitter. « Ce n’est pas au système médiatique de me juger », affirme François Fillon.

La stratégie est classique. Elle est employée presque à chaque fois qu’un homme politique est impliqué dans un scandale politico-financier, remarque l’historien des médias Patrick Eveno dans Le Monde : « Les médias deviennent le bouc émissaire. C’est le messager qui est en cause, qui est accusé de tous les maux, plutôt que le message. Les Français se méfient des médias, donc les politiques en jouent. »

Les médias, « deuxième peau du système »

Jamais depuis 2002 l’intérêt des Français pour l’actualité n’a été aussi bas, révèle le dernier baromètre annuel de l’institut Kantar pour La Croix, tandis que la crédibilité des médias poursuit sa chute entamée en 2015. Alors les politiques enfoncent le clou. A l’image de Manuel Valls, le 13 décembre dernier, lorsqu’il leur reproche d’être l’incarnation du « système ». « C’est vous qui êtes enfermés dans le système, qui représentez le système, ce dont les Français ne veulent plus », s’irrite-t-il lorsque les journalistes lui demandent s’il n’en est pas lui-même le candidat. Ou comme Jean-Luc Mélenchon qui, le 7 avril, estime que les médias sont « la deuxième peau du système ».

De l’extrême droite à l’extrême gauche, les politiques sont ainsi de plus en plus nombreux à fustiger ce « système », un terme désignant l’ensemble des mécanismes de fonctionnement d’une structure, mais qu’ils redéfinissent à des fins stratégiques, comme l’explique à L’Express Cécile Alduy, chercheuse au centre de recherche de Sciences Po (Cévipof). « Tout le monde l'utilise pour critiquer un type particulier de dysfonctionnement du monde économique et politique », analyse-t-elle. En le dénonçant, les politiques se défendent d’en faire partie. Pour François Fillon, il représente l’ordre établi ; pour Jean-Luc Mélenchon, une forme d’oligarchie ; pour Marine Le Pen, il regroupe « les élites », la « caste ».

En y associant les médias, les politiques reprennent à leur compte une critique en vogue depuis le XIXe siècle qui les accuse d’être soumis aux puissances de l’argent, jusqu’à devenir, selon Lionel Jospin en 2005, « une aristocratie sûre de ses droits ». En cause, le fait que les groupes de presse soient détenus par une poignée de grands patrons. Mais aussi des soupçons de connivence et d’entre-soi entre les élites économiques, politiques et les grandes figures des médias, que pointent les travaux de Serge Halimi (Les Nouveaux Chiens de garde) ou de Pierre Carles, et les sites militants tels qu’Acrimed.

« Merdias » et « journalopes »

A cette critique sociale s’ajoute une critique réactionnaire qui accuse « merdias » et « journalopes » de propager « une pensée unique » en se faisant les chantres du « politiquement correct », dans une vaste entreprise de décrédibilisation menée sur Internet. Leurs prétendus mensonges sont même récompensés par des « Bobards d’or » lors d’une cérémonie annuelle organisée depuis 2010 par la fondation Polémia, présidée par Jean-Yves Le Gallou. Face à des « médias de propagande » accusés de diffuser « la doxa de l’oligarchie », « le temps des médias alternatifs créateurs de contenus d’information est venu », a promis l’ancien député FN en clôture de l'édition 2017. En témoigne la multiplication des sites dits « de réinformation », tels que Novopress, Boulevard Voltaire ou Fdesouche. Ou encore la création de l'Observatoire des journalistes et de l'information médiatique (OJIM) qui, derrière son apparente neutralité, cherche à jeter le discrédit sur les journalistes en révélant leurs engagements associatifs ou militants.

Mais cette volonté de contourner les médias traditionnels n’est pas propre à l’extrême droite. S'ils continuent à courir les plateaux de radio et de télévision, les politiques de tous bords s’y essaient aussi. Conscients de la puissance des réseaux sociaux et soucieux de ne plus voir leurs idées limitées à la petite phrase qui fera le buzz, ils sont désormais plusieurs à miser sur YouTube. Au point que Le Figaro s’interrogeait en janvier : « Réseaux sociaux contre journalistes : assiste-t-on à une révolution anti-médiatique ? » A défaut d'en être une, cette évolution pousse en tout cas certains médias à revoir leurs pratiques afin d’éviter que la défiance croissante que manifestent la classe politique et la population française à leur égard ne se transforme en guerre ouverte.