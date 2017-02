Fleury-Mérogis: la surpopulation s’aggrave dans la plus grande prison d’Europe

Sur mille demandes d’aménagements de peines en attente d’enregistrement à Evry, 427 concernaient les détenus de Fleury-Mérogis au 31 janvier 2017. Le mouvement des juges d’applications des peines (les JAP) et des greffiers n’a pas arrangé les choses.

« Greffe surmené »

Pour Céline Martini, déléguée de l’Union syndicale des magistrats (USM), 40 postes restent vacants au tribunal d’Evry : « On a un greffe qui est surmené. Donc on a des agents qui partent, qui ne sont pas remplacés. Du coup, en l’état, notre greffe n’est plus en capacité d’absorber. Non seulement le stock est existant et ne peut pas être apuré, mais on n’a même pas les moyens de fonctionner pour le courant. On ne peut plus fonctionner, on ne peut plus. Donc il y a des choses qu’on arrête de faire. »

A Ivry, les dossiers s’empilent. A Fleury, ce sont les matelas : 80 matelas sont posés sur le sol de la maison d’arrêt pour cause de détenus supplémentaires. Marcel Duredon du syndicat FO-Pénitentiaire : « On prétend que les gens sont peut-être dans le burn out parce que c’est vrai qu’on parle de milliers de dossiers par juge à gérer. C’est quand même quelque chose de conséquent. Mais là, on est en train de parler aussi de personnes en surveillance qui sont seules pour cent détenus. »

Rempli à 178%

Il y a un surveillant pour cent détenus, dans un établissement déjà rempli à 178%... Du côté du tribunal d’Evry, la présidence a réclamé des renforts pour résorber les demandes en attente.

L’Ecole nationale des greffes (ENG) assure de son côté tourner à plein régime avec des promotions de « taille historique », mais les prochains diplômés ne sortiront qu’en mars prochain.