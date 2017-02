A Londres, Macron appelle les expatriés à revenir entreprendre en France

« Retrouver une culture du succès » : Emmanuel Macron a tenté mardi 21 février de séduire les Français résidant outre-Manche, lors d'un meeting à Londres devant plusieurs milliers de personnes. Le candidat d'En Marche à la présidentielle, qui avait rencontré plus tôt dans la journée la Première ministre britannique Theresa May, a tenu meeting en fin de journée dans l'imposant Central Hall Westminster.

Avec notre correspondante à Londres, Muriel Delcroix

A Londres, devant un public largement conquis, Emmanuel Macron a abordé bille en tête les sujets de prédilection d'une communauté française inquiète des suites du Brexit.

Le candidat d’En Marche, qui a réussi le tour de force de rencontrer Theresa May à Downing Street, a expliqué à la Première ministre que « le Brexit signifie le Brexit » et que la question sera réglée par les Européens unis, « pas question d'avoir 27 négociations ».

Emmanuel Macron souhaite avant tout convaincre les Français de l'étranger de revenir entreprendre et innover dans une France qui change : « Ce qui se joue aussi dans cette campagne, c’est de savoir comment on va faire réussir notre pays pour que des femmes et des hommes qui créent de la richesse, des emplois, qui ont envie de faire, qui ont envie de changer leur vie et celle des autres, ne puissent plus jamais dire "j’ai essayé de faire en France et c’est mieux de le faire à deux heures d’Eurostar que chez moi" ».

Dans la salle, l’auditoire est conquis. « Ça me fait plaisir d’entendre cela parce que moi, j’ai envie de revenir en France, explique une expatriée convaincue. Quand je vois un président comme ça qui veut justement récupérer ces Français-là, qui reconnaît la richesse de ces Français-là, ça me fait plaisir. Et c’est pour cela que j’ai envie de voter pour Emmanuel Macron aujourd’hui. »

Le charme semble donc opérer auprès d'expatriés qui attendent désormais avec impatience la publication de son programme, promise pour la semaine prochaine.