François Hollande invité d'honneur des 25 ans de Disneyland Paris

Depuis un quart de siècle, ce parc, avec ses cinémas en trois dimensions, ses manèges et ses hôtels, reste la première destination touristique de France. Ce samedi 25 février, Disneyland Paris fêtait un double anniversaire : son quart de siècle et ses 30 années de partenariat public-privé avec l'Etat français. Le président François Hollande en était l'invité d'honneur.

A Disneyland Paris, Marina Mielczarek

Ce 25 février, pas de commentaires sur les baisses de fréquentations du parc Disneyland Paris notamment dues aux attentats de Paris, il y a deux ans. Pas de commentaires non plus sur les pertes financières : près de 700 millions d'euros l'an passé.

Cap sur l'avenir, un futur meilleur. Le président de la République est venu rappeler que Disneyland Paris reste une des attractions les plus porteuses pour la France.

« Le parc a lui-même créé plus de 50 000 emplois directs et indirects. Il y a 8 000 recrutements par an et un investissement massif pour la formation professionnelle », a rappelé François Hollande, ce 25 février, pour l'anniversaire des 25 ans de Disneyland Paris.

Walt Disney amoureux de la France

« Nous avons aussi à assurer la sécurité, a ajouté François Hollande. C'est une dimension essentielle pour nos compatriotes et tous les visiteurs. Nous savons que nous avons été particulièrement exposés. Nous le sommes encore et nous veillons à prévenir tous les actes de terrorisme qui, hélas, peuvent être préparés de près ou de loin ».

Walt Disney (1901-1966) adorait la France et s'y rendait souvent. Dans son discours d'inauguration, la présidente du parc, Catherine Powell, a d'ailleurs souligné que 20% des visiteurs de Disneyland Paris venaient d'en dehors de l'Union européenne.

Première destination touristique privée d'Europe... et lourdement endetté

En 25 ans, Disneyland Paris a enregistré 320 millions de visites, plus que la Tour Eiffel et le Château de Versailles réunis, selon les exploitants du parc de loisirs. Ils affirment, depuis 1992, avoir généré 68 milliards d'euros de valeur ajoutée pour l'économie française, près de 6 milliards de recettes fiscales pour le budget de l'Etat et des milliers d'emplois, bien que plus de 80% soient à durée déterminée.

Le parc a également accumulé un milliard d'euros de dettes et la maison-mère américaine s'apprête à racheter les 15% du capital encore détenus par des actionnaires pour reprendre la main.

Les actionnaires se voient proposer un prix de rachat de 2 euros l'action, bien loin des 11 euros lors de l'introduction en Bourse en 1989. Pour les actionnaires déçus, cet échec financier est à mettre au compte des royalties perçues par la maison-mère qui nuisent à la rentabilité, ainsi qu’à l'optimisation fiscale qui permettrait à la Walt Disney Company d'organiser le déficit de la filiale française afin de ne pas payer l'impôt sur les sociétés en France.