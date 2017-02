Présidentielle française: en Corrèze, Emmanuel Macron sur les traces de Hollande

A Brive-la-Gaillarde, Anthony Lattier

La Corrèze est une terre de présidents, mais Emmanuel Macron n'en tire aucune conclusion. Jacques Chirac et François Hollande : marche-t-il dans les pas de l'un ou de l'autre ? Difficile de trancher. « Je dirais qu'il a un pied de Chirac et un pied de Hollande à ce moment-là », estime une personne présente.

« Je dirais qu'il a dû s'inspirer de la transgression politique qui existe en Corrèze puisque quand Jacques Chirac, de droite, était candidat, les Corréziens votaient majoritairement pour lui et quand François Hollande, de gauche, était candidat, les Corréziens votaient aussi majoritairement pour lui. Il a dû faire de la Corrèze un laboratoire », analyse un autre.

« De droite et de gauche »

Pour la plupart des personnes qui attendent une dédicace, Emmanuel Macron ne s'inspire de personne et c'est cela qui leur plaît. « Je pense qu'il n'est ni Chirac ni Hollande. C'est quelqu'un qui va apporter quelque chose d'autre. Je pense que sa force aujourd'hui est d'être de droite et de gauche et non pas ni de gauche ni de droite. Et puis, on a 60 ans, nous. On veut voter pour un jeune. Les vieux, on en a marre ».

Tout le monde semble ici avoir oublié que c'est bien François Hollande qui a donné sa chance à Emmanuel Macron.