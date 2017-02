Présidentielle française : le dépôt des parrainages est lancé

L'année 2017 sera celle des parrainages plus transparents et plus équitables. Cette élection voit arriver deux nouveautés importantes. La signature doit d'abord être envoyée par la poste et non plus par porteur. Le Conseil constitutionnel les recevra jusqu'au 17 mars.

Ensuite, contrairement au passé, l'institution indiquera sur son site internet, au fur et à mesure des arrivées, chaque vendredi et mardi, les signatures accompagnées du nom et de la couleur politique de son auteur.

Eviter les copinages

Au total, 42 000 élus sont concernés, que ce soit des maires, des députés ou encore des présidents de régions. Un élu compte pour un parraiange et chacun doit accompagner sa signature d'une déclaration de patrimoine.

Pour éviter les concentrations géographiques douteuses, le candidat devra réunir des parrains d'au moins 30 départements différents sur les 101 que compte le pays.

Autre difficulté : un candidat ne pourra enregistrer plus de 10% de parrainages dans un même département. Toutes ces précautions ont été mises en place pour éviter que parrainage ne rime avec copinage et pour mettre hors jeu d'emblée les candidatures farfelues.