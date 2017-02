France: CNews remplace i-Télé

Adieu i-Télé, bonjour CNews : la chaîne d'informations du groupe Canal+ arbore un nouveau logo, de nouveaux décors, une nouvelle grille de programmes et une nouvelle équipe. D’autant plus nouvelle, cette équipe, qu'à la suite de la longue grève d'octobre et novembre dernier, les effectifs de la rédaction ont fondu.

Le manque de moyens humains a fortement perturbé le fonctionnement de la chaîne et les spectateurs sont partis voir ailleurs. L'audience est actuellement de 0,6 % contre 1 %, il y a un an. Pour redresser la barre, Canal+ a fait appel à des professionnels très expérimentés et jouissant d'une forte notoriété auprès du public : Jean-Pierre Elkabbach, 79 ans, Patrick Poivre d’Arvor, 69 ans, ou Rachid Arhab, 61 ans.

Quant à Jean-Marc Morandini, dont l'arrivée est l'une des causes de déclenchement de la grève d'octobre, il fera son apparition à l'antenne après la présidentielle. En matière de programmes, CNews entend se concentrer sur le décryptage de l'information et les débats, ainsi que sur la culture et le sport afin de se distinguer des autres chaînes d'informations, à moindres frais.