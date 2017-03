France: un rhinocéros du zoo de Thoiry abattu pour sa corne

C'est la première fois qu'une affaire de ce genre arrive dans un zoo européen. Les soigneurs arrivés sur place ont découvert le corps de Vince vers 9h30. Il a été abattu, semble-t-il, dans la nuit. Sa corne principale a été sciée par une tronçonneuse.

Les deux autres rhinocéros qui se trouvaient dans le même enclos sont, eux, heureusement sains et saufs. Le zoo précise que les braconniers sont entrés au domaine de Thoiry en forçant l'une des grilles extérieures, puis ont réussi à s'introduire dans l'enclos où vivaient les trois rhinocéros du parc, et cela malgré la présence du personnel de garde et des caméras de surveillance.

L'animal appartenait à la sous-espèce des rhinocéros blancs, qui reste une espèce très menacée. On ne trouve plus que 20 000 individus dans le monde, dont 18 000 en Afrique du Sud, où, le braconnage a d'ailleurs connu ces dernières années une hausse exponentielle. 1175 rhinocéros ont été tués en 2015.

Les cornes de l'animal auxquelles on prête des vertus médicinales, d'ailleurs totalement infondées, font l'objet d'un vaste commerce illégal. Une corne se négocierait entre 30 000 et 40 000 euros. Il existe notamment une filière entre la France et l'Asie, et plus particulièrement la Chine, où les cornes de rhinocéros ont la réputation d'être aphrodisiaques.