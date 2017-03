Journée spéciale: l’état de la France à 2 mois du 2ème tour de la présidentielle

A deux mois du second tour de l’élection présidentielle française, RFI propose ce mardi 7 mars une journée d’éditions spéciales, de reportages et de magazines afin de faire le point sur l’état du pays et la manière dont il est perçu à travers le monde, dans le contexte d’une campagne électorale où rien ne se passe comme prévu.

Le programme de la journée :

- De 6h à 9h : « Spéciale état de la France à deux mois du 2ème tour » présentée par Arnaud Pontus, avec notamment :

- À 6h37, Grand Reportage dans la France rurale, en Mayenne : « Douce France, cher pays de la défiance », réalisé par Pierre Olivier (rediffusion à 13h10).

- À 6h43, L’Invité Afrique, de Christophe Boisbouvier

- À 6h51, Reportage Afrique, « La situation en France vue par la population et les intellectuels guinéens. »

- À 7h23, Reportage International « Le vote de la communauté asiatique », par Stéphane Lagarde.

- À 7h26, Appel Correspondant : « La France vue par les partisans de Donald Trump à New York », par Marie Bourreau.

- À 7h40, Le Tour des Réseaux : « Les candidats sur les réseaux sociaux », par Bruno Faure.

- À 7h43, Carte d’électeurs : « Pourquoi vote-t-on pour un candidat ? » par Alice Pozycki.

- À 7h46, Bonjour l’Europe : « La France vue de Grande Bretagne », par Muriel Delcroix

- À 7h50, L’invité du matin, de Frédéric Rivière.

- À 10h10 : Priorité santé de Claire Hédon :

« Etat des lieux de l’hôpital public à la veille des élections en France »

Les médecins et le personnel non-médical sont en grève aujourd’hui pour défendre les hôpitaux. Problèmes d’organisation, délais d’attente interminable aux urgences, surcharge de travail, dégradation des conditions de travail des médecins et du personnel hospitalier : l’hôpital public rencontre des difficultés en termes de financement et d’organisation. Comment répondre aux défis actuels de l’hôpital public ?

Avec : Dr Anne Gervais, hépatologue à Bichat, vice-présidente de la commission médicale d'établissement de l'APHP, Michel Rosenblatt, directeur d'hôpital aux hospices civils de Lyon et Dr Sophie Crozier, neurologue à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris

- À 11h10 : 7 milliards de voisins présentée par Charlie Dupiot :

« La place des banlieues dans la campagne présidentielle ».

Avec : Alain Bertho, anthropologue, professeur à l’université Paris 8, Catherine Rhein, géographe, professeur émérite à l’université Paris 7, Fabien Truong, sociologue, chercheur à l’université Paris 8 et Marianne Tighanimine, qui a écrit une tribune sur le sujet.

- De 12h15 à 13h : « Spéciale État de la France à deux mois du 2ème tour » présentée par Caroline Paré.

Avec notamment à 12h15, L’invité de la mi-journée, sur le thème « Comment la France en arrive-t-elle à cette campagne inattendue ? »

- À 15h10 : Vous m’en direz des nouvelles, présentée par Jean-François Cadet.

Avec Terreur Graphique, dessinateur, il tient un blog dessiné pour Libération et dirige la revue Alimentation Générale (éditions Vide Cocagne), il est reçu pour la bande-dessinée Ces gens-là (éditions Dargaud), Marc Cheb Sun, journaliste et éditorialiste, il dirige la revue D’ailleurs et d’ici (le 3ème numéro (R)évolution culturelle est paru aux éditions Philippe Rey) et Michel Chantegrel, fondateur et directeur de la revue Profession Spectacle, pour un état du monde de la culture en France.

- À 16h10, Autour de la question, présentée par Antonio Fischetti

« Etat des lieux de la recherche en France »

Avec Dominique Leglu, rédactrice en chef à Science et Avenir et Patrick Lemaire, directeur de recherche du CNRS de Montpellier, à l'origine du mouvement « Sciences en marche»

- À 20h10 : Décryptage de Natalie Amar.

« La France dans le Monde. Comment le monde voit la France. ».

- À 20h40: Le débat du jour présenté par Anne Soetemondt.

« La France est-elle condamnée au chômage de masse ? »