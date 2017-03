Présidentielle 2017: Macron et Fillon, échange d'hostilités à distance

« C'est un programme qui est peu crédible et injuste », estime Emmanuel Macron lorsqu'on l'interroge sur le volet budgétaire de son rival du parti les Républicains, François Fillon. « Peu crédible, parce que M. Fillon nous a déjà habitués à cela par le passé. Je rappelle qu'il est le Premier ministre qui en 2007 annonce la France en faillite pour la rendre cinq ans plus tard plus en faillite encore. Donc il a démontré en actes, étant en charge des finances publiques, son incapacité à répondre à ce défi », considère le candidat centriste.

« Ensuite, c'est un programme injuste, ajoute l'ancien ministre de l'Economie, parce que c'est un programme qui a décidé de sacrifier les classes moyennes et les classes populaires de la France. Il commence au début de son quinquennat par proposer des cadeaux fiscaux, avant de les financer par quelque baisse de dépenses que ce soit. Et il y a un sacrifice à travers les mesures décidées sur la TVA, à travers la concentration des mesures fiscales sur les ménages qui sont les plus riches, ISF ou quotient familial. »

François Fillon continue

« Il y a une décision, martèle Emmanuel Macron, c'est de ne rien faire pour les classes moyennes ou les classes populaires. Or, je pense que notre pays, nous le redresserons si nous rendons l'économie plus compétitive, mais si en même temps, nous nous préoccupons de la cohésion nationale, du sort des classes moyennes et des classes populaires. Donc nous avons une vraie différence. »

Lors d'une conférence organisée par les Amis du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif), François Fillon a répondu à son adversaire, « très surestimé » selon lui dans les sondages. « Quand vous vous positionnez au centre, en essayant d'avoir le projet le plus rassembleur possible, mais en même temps le projet le moins radical, le moins puissant, vous rassemblez beaucoup de suffrages dans les sondages mais au moment de choisir, on retrouve un clivage entre la droite et la gauche, entre ceux qui veulent que ça change vraiment » et les autres, considère l'ancien Premier ministre.

