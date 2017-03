France: L214 révèle les conditions déplorables d'un élevage de cochons

Les images de L214 montrent des animaux maigres et blessés. Certains sont même à l’agonie. A leurs côtés gisent des cadavres de porcelets. On voit aussi celui d’une truie en train de pourrir, et des ossements. Le bâtiment est manifestement insalubre. Des excréments jonchent les allées, d’immenses toiles d’araignée couvrent les murs, tandis que des seringues usagées et du matériel vétérinaire périmé traînent sur les étagères.

Ces pratiques sont contraires aux règles françaises et européennes relatives à la protection des animaux d'élevage. Les services vétérinaires du Finistère avaient pourtant inspecté cette ferme il y a moins d'un an, le 25 mai 2016, sans que cela ait la moindre incidence sur ces méthodes.

Des méthodes contre lesquelles l'association L214 a d’ores et déjà porté plainte pour maltraitance animale. La peine encourue est de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende. L214 demande également la fermeture immédiate de l'entreprise agricole concernée. Selon l’association, l’élevage incriminé fait partie du groupe Triskalia, un des plus gros groupements de producteurs de porcs en Bretagne. Celui-ci défend l’éleveur, indiquant que celui-ci travaille seul et dans une conjoncture difficile. Le groupe s’est néanmoins engagé à mettre en place un plan d’action pour l’accompagner.