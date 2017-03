Assignation à résidence: les Sages durcissent les conditions de prolongation

Vingt-deux personnes sont assignées à résidence en France depuis plus d'un an. Alors que l'échéance de ces assignations approche, la question d'une prolongation supplémentaire se pose. Le Conseil constitutionnel a durci, jeudi 16 mars, les conditions nécessaires pour renouveler une assignation à résidence d'une durée de plus d'un an.

C’est désormais le Premier ministre qui aura la responsabilité de prolonger – ou non – ces assignations. Jusqu'à présent, le Conseil d'Etat devait donner son autorisation pour tout renouvellement après 12 mois. Mais les Sages du Conseil constitutionnel ont estimé que la plus haute juridiction française ne pouvait à la fois être juge et partie. Car en cas de recours des assignés à résidence, c'est vers le Conseil d'Etat qu'ils se tournaient.

Trois mesures viennent également durcir les conditions d'une prolongation d'assignation à résidence au-delà d'un an. D'abord, le Premier ministre devra justifier que le comportement de la personne présente une menace d'une particulière gravité, et non plus une simple menace. Ensuite, l'administration devra produire des éléments nouveaux pour justifier cette prolongation de l'assignation à résidence. Enfin, il sera tenu compte de la durée totale de l'assignation à résidence et des éventuelles contraintes supplémentaires dont elle a été assortie.

D'une manière générale, cette décision du Conseil constitutionnel devrait motiver les défenseurs des assignés à résidence à déposer plus de recours.