Marine Le Pen à la rencontre des forces françaises de Barkhane

C'est une information que vous révèlent RFI et l'AFP : Marine Le Pen se rendra au Tchad la semaine prochaine. Elle ira rencontrer les forces françaises de Barkhane à Ndjamena, entre le 21 et le 22 mars prochains.

Pierre Firtion, avec AFP

Après Emmanuel Macron et Francois Fillon, c'est donc au tour de la candidate du Front National d'aller rencontrer les soldats français basés sur le continent. Selon les informations recueillies par RFI et l'Agence France Presse (AFP) auprès du ministère de la Défense et du Front national, Marine Le Pen se rendra à Ndjamena, siège du commandement de l’opération Barkhane, en début de semaine prochaine, sans doute entre le mardi 21 et le mercredi 22 mars.

Objectif selon son entourage : rencontrer les forces françaises « qui luttent contre le terrorisme islamiste », un thème cher à la candidate d'extrême-droite. Marine Le Pen qui, à travers ce déplacement, entend non seulement asseoir un peu plus sa stature présidentielle, mais également aller à la rencontre de soldats qui semblent de plus en plus réceptifs à ses idées.

Une visite sans journaliste

Si le ministère de la Défense a donné son feu vert à cette visite, il l’a fait à une condition : que la présidente du FN se rende sur place sans journaliste. Les reportages effectués par Paris Match et TF1 sur la visite de Francois Fillon en décembre avaient provoqué de gros remous au sein de l'armée. Pas question donc qu’à son tour Marine Le Pen tente d’instrumentaliser cette visite.

Au FN, on essaie de trouver la parade. La tenue d'une conférence de presse à l'issue de cette visite est ainsi sérieusement envisagée; une conférence de presse au cours de laquelle la candidate frontiste évoquerait non seulement sa rencontre avec les militaires, mais où elle présenterait également ses propositions en matière de politique africaine. L'occasion pour elle de faire d’une pierre deux coups et de parler d’un continent où elle n’est pour l’instant pas parvenue à se rendre en tant que candidate.