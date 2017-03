En visite au Pays basque, François Fillon se moque de ses déboires

Avec notre envoyé spécial à Combo-les-Bains, Julien Chavanne

Ils sont une cinquantaine de manifestants à l'attendre devant une exploitation de piments dans le petit village de Combo-les-Bains. A son arrivée, François Fillon est obligé de se réfugier sous un parapluie pour échapper aux jets d'œufs. Le candidat commence sa visite sous les huées avant de répondre à ces opposants. « Ils radicalisent des Français qui sont en colère contre la confiscation de l’élection présidentielle. Allez-y, continuez », les encourage l’ancien Premier ministre.

Serein, François Fillon se dit « en pleine forme », veut montrer qu'il fait face. Il plaisante même sur ses soucis de costumes et de montres. Alors que les représentants de l’exploitation de piments désireux de lui offrir un coffret de produits locaux, le candidat de la droite et du centre fait mine de s’inquiéter : « Oh, là, là, il va falloir déclarer la valeur du cadeau. Et il faudra faire des prix raisonnables, sinon on aura des journalistes qui expliqueront que j’ai acheté du piment trop cher. »

Cette visite de terrain, la première depuis plusieurs semaines, a donc été agitée. Pourtant, le candidat s'est rendu plus tôt ce matin sur le marché de Biarritz où l'accueil a été bon, selon les images diffusées par l'équipe de campagne. Les journalistes, eux, n'ont pas été invités à le suivre. Une stratégie assumée. « Plus la presse racontera les manifestations, plus je monterai dans les sondages », a averti François Fillon.